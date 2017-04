Facundo Moyano: "No puede desconocer el reclamo legítimo"

06/04/2017 -

El diputado por el Frente Renovador Facundo Moyano dijo que las expectativas de crecimiento del Gobierno no coinciden con la realidad.

Consultado sobre si el paro de hoy tiene una lógica electoralista, Moyano dijo: ‘Por parte del Gobierno sí, porque eligen descalificar a los dirigentes. No se entiende ese cambio de actitud ante una realidad que no se puede negar. Escuchamos al Presidente hablar de reactivación económica e intentan poner una pauta salarial del 18%’, se quejó.

El diputado recalcó el sentido de la medida de fuerza. ‘No puede desconocer el reclamo legítimo. El petitorio es ‘basta de ajuste’. Todos los indicadores sociales caen, la industria tiene una caída interanual del 6%. El Gobierno no puede desconocer que los indicadores sociales han caído, la expectativa de crecimiento no se vio, no tiene correlato en la realidad’, sostuvo.

Con respecto a la frase del presidente Macri en la que vinculó a los sindicatos con mafias, Moyano afirmó: ‘Cuando le conviene son mafiosos y, cuando le conviene, acuerdan’. Sobre los cortes programados en Buenos Aires, Moyano remarcó: ‘Los piquetes de la izquierda son funcionales a los intereses del Gobierno’ y agregó que la realidad social ‘amerita un reclamo’.