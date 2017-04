"Si no ganamos las elecciones será un fracaso", admitió Macri

Fotos CRISTINA. "Ella tiene un montón de requerimientos de la Justicia. Pero si quiere ser candidata, que lo sea", afirmó.

El presidente Mauricio Macri aseguró que si Cambiemos no gana las elecciones ‘será un fracaso’, aunque se mostró ‘confiado’ en que el oficialismo triunfará en los comicios legislativos y aclaró que será ‘la primera minoría’, aunque admitió que ni siquiera en caso de ganar el oficialismo tendrá quórum propio en el Congreso.

‘Si no ganamos las elecciones será un fracaso’, sentenció Macri, quien no obstante aseveró: ‘Estoy confiado en que vamos a ganar la elección, vamos a ser la primera minoría y vamos a tener un gran resultado’.

En una entrevista con la agencia internacional Bloomberg, el Presidente proyectó que ‘vamos a tener un 20 por ciento más de bancas en el Congreso’, aunque aclaró que ‘no va a ser suficiente para tener la mayoría’ parlamentaria, por lo que ‘vamos a continuar creando espacios de diálogo’ con la oposición.

Consultado sobre qué porcentaje necesita el oficialismo para decir que ganó las elecciones, Macri respondió: ‘Tengo confianza de que vamos a ganar’.

Macri se mostró optimista en que con los candidatos de la alianza de Gobierno ‘vamos a mejorar, tener 20 por ciento más de lugares’ en el Congreso, pero admitió que ‘eso no va a ser suficiente para tener la mayoría’ parlamentaria después de las elecciones.

El Presidente admitió que cualquiera sea el resultado ‘va a demandar que sigamos creando diálogo’ desde el Poder Ejecutivo, y agregó: ‘Eso es algo muy bueno para nuestro futuro’.

En ese contexto, el Presidente admitió: ‘Si no ganamos las elecciones va a ser un fracaso, pero soy muy optimista de que los ciudadanos van a apoyar los cambios que estamos haciendo’.

El mandatario se mostró indiferente cuando fue consultado sobre las chances de que la ex presidente Cristina Kirchner sea candidata. ‘Ella tiene un montón de requerimientos de la Justicia. Pero si quiere ser candidata, que lo sea’, aseguró.

‘Yo creo en lo que estamos haciendo. No dependemos de Cristina o de cualquier otro. Dependemos de lo que estamos haciendo todos los días. Quiero trabajar para solucionar los problemas de los argentinos y no me importa lo que ellos hagan. Ellos son opositores y que defiendan las ideas que crean que deben defender. Yo defiendo otras: tenemos un gran futuro y tenemos que definir nuestro rol en un escenario global, con reglas claras’, profundizó.

"No hay plan B"

Por otra parte, aclaró que en materia económica ‘no hay plan B’, por lo que planteó ‘dialogar con todos los sectores’ con el objetivo puesto en ‘cortar el déficit’ fiscal del país.

‘Estamos trabajando en el plan A, en los últimos 7 meses venimos creando empleos formales y empezamos a crecer’, sostuvo Macri y añadió: ‘Cambiamos la tendencia, ahora Argentina está creciendo después de 5 años, pero no es suficiente. Tenemos que acelerar este crecimiento y estirarlo por un par de décadas’.

‘Tenemos que seguir discutiendo y teniendo espacios de diálogo con los distintos sectores’, afirmó, para luego agregar: ‘Somos un equipo de gobierno con la mayoría de la población trabajando juntos, construyendo el país que merecemos’.

Al respecto, reiteró que ‘hay que dialogar con todos los sectores para ver cómo vamos a cortar el déficit, ese es el desafío’.