Fotos Las Termas de Río Hondo, lista para recibir a la competencia de motociclismo

06/04/2017 -

Por cuarta vez consecutiva, Las Termas de Río Hondo, el destino turístico termal que más creció en infraestructura en el Norte Argentino en los últimos años, recibirá a la máxima categoría del motociclismo mundial, el MotoGP en su versión 2017, que brillará en el circuito internacional del autódromo santiagueño a partir de mañana y que se extenderá hasta el domingo. Para este gran fin de semana, la ciudad abre sus brazos a los más de 100 mil turistas de todo el mundo amantes del motociclismo que se congregan para disfrutar no solo de la competencia sino de las bondades y de los atractivos de la "Ciudad spa". Los sectores públicos y privados trabajaron en forma conjunta para presentar la ciudad en condiciones óptimas a los visitantes que se encontrarán con un lugar que evoluciona en forma permanente en infraestructura a través de la aplicación de políticas públicas integradas en materia de turismo entre la provincia y el municipio. De a poco la ciudad se va poblando de turistas, muchos llegaron desde el lunes, el pico máximo de visitantes estará arribando desde el viernes a la tarde y explotará el sábado y el domingo. El éxito de la transformación que hoy tiene Las Termas se debe a la gestión de gobierno del Dr. Gerardo Zamora cuando asumió la gobernación en el año 2005 poniendo al turismo como política de Estado. El trabajo constante de esa gestión permitió que Las Termas de Río Hondo diera un giro no solo cuantitativo sino cualitativo en materia de políticas turísticas que hoy se ven profundizadas en la gestión de gobierno que lleva adelante la gobernadora, la Dra. Claudia de Zamora, por la cual la "Ciudad spa" por naturaleza se benefició con la construcción de obras de infraestructura básicas que hoy le permiten posicionarse como uno de los destinos más importantes no solo de la Argentina sino a nivel internacional.