Macri y Vidal: el tándem decidido a confrontar

06/04/2017 -

S orprendido pero sobre todo envalentonado por la marcha de apoyo a su gestion celebrada el sabado ultimo en la Plaza de Mayo y en distintos puntos del pais, el presidente Mauricio Macri dejo el comodo sillon para dar sus primeros pasos a lo largo del camino de la confrontacion politica. Macri, que se siente mas a gusto evitando la pelea politica, dejo atras la moderacion y salio a confrontar con ¡§las mafias¡¨, calificativo que utilizo, en principio, para cuestionar la legitimidad de la CGT y de los dirigentes sindicales que la integran en la convocatoria del paro de hoy. ¡§El Presidente ha estado involucrado en escandalos que salpican a su gobierno y que no han dejado en claro el entramado de negocios¡¨, le recordo Juan Carlos Schmid, uno de los triunviros de la CGT. No obstante, la alta negatividad que tiene la dirigencia gremial en la sociedad, facilita al mandatario de Cambiemos, hacer base con sus dichos. Macri tambien se animo a azuzar a la oposicion peronista en el Congreso, en particular al kirchnerismo, al reclamar que los legisladores blanquearan si apoyan o no al regimen -mas desbordado que nuncadel presidente venezolano, Nicolas Maduro. Hasta se mostro aleccionador con el ahora ex embajador argentino ante los Estados Unidos, Martin Lousteau, quien renuncio dias atras. En la charla con el Presidente, Lousteau dejo ¡§a total disposicion¡¨ del mandatario para que definiera junto a la canciller Susana Malcorra, si dejaria que el mentor del partido ECO se quedara hasta fines de mes en Washington para organizar la cumbre con Donald Trump. Sin embargo, molesto por los tiempos de Lousteau de no esperar la realizacion de la cumbre y anticipar su ida, ordeno a Malcorra aceptar inmediatamente la renuncia para que ¡§lo antes posible¡¨ abandonara la Embajada. Pese al alto precio en el lenguaje diplomatico que debe pagar la Argentina, al no contar con embajador durante la primera visita de Macri a la Casa Blanca. La marcha pro-gobierno se convirtio en un suplemento vitaminico que ya habia probado, poco despues del inicio de su gestion, la gobernadora bonaerense Maria Eugenia Vidal. Vidal se planto ante el conflicto docente, con una optica claramente politica. La mandataria provincial ve en la pulseada con el gremialista Roberto Baradel, un obstaculo que necesita atravesar, de cara a las elecciones legislativas. ¡§Vidal es consciente que lo nuestro no pasa por un armado politico y que el triunfo en la Provincia se puede dar, solo si ganamos batallas que trascienden a la organizacion y que la sociedad acompana¡¨, resumio un dirigente bonaerense de Cambiemos. Traducido, la gobernadora espera plantear ¡§batallas¡¨ contra distintos sectores, que son unanimemente cuestionados por los bonaerenses, y con ese acompanamiento llegar hasta las urnas. ƒÜ