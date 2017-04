Fotos Un "Tiburón" en el camino del Ferro

06/04/2017 -

Ayer se realizó el sorteo del cuadro de la fase final de la Copa Argentina, y el azar quiso que Aldosivi de Mar del Plata sea el rival de Central Córdoba en los 32 avos de final. El elenco ferroviario, que por primera vez llega al cuadro principal del certamen más federal, es uno de los doce equipos clasificados de la B Nacional y tendrá como adversario al "Tiburón" marplatense, uno de los 30 elencos de la Primera División del fútbol argentino. El cotejo, que aún no tiene fecha ni sede, será el primero en la historia entre ambos equipos. Pero Central Córdoba podría no ser el único equipo santiagueño en esta instancia de la Copa Argentina ya que si Mitre vence a Unión Aconquija el próximo 19 de abril (en la ida, en Catamarca, empataron 1 a 1) se clasificará. Y su rival en 32avos será nada menos que Racing Club de Avellaneda, uno de los cinco grandes del fútbol argentino. Volviendo al Ferro, en caso de superar a Aldosivi, en 16avos de final deberá cruzarse con el vencedor del choque entre Vélez Sársfield y Leandro N. Alem (Primera C). Y de seguir avanzando, en octavos de final tendría de rival a uno de estos cuatro equipos: Huracán, Defensores Unidos (C), Colón, Independiente Rivadavia. Recién en cuartos de final podría tener a un "grande" en el camino: Independiente. Y en una eventual semifinal podría cruzarse con Boca y, en una final, con River. Justamente del lado de River aparece Mitre, en caso de clasificarse, en el cuadro principal. Por lo que, para ver un choque entre santiagueños habría que esperar hasta la final. River, Boca y el resto Asimismo, el sorteo del certamen más federal del fútbol argentino, puso cara a cara a Independiente con Deportivo Camioneros, equipo que actúa en el Federal B, en un cruce de equipos encabezados por la familia Moyano. El Comité Ejecutivo de AFA determinó que el campeón de la actual edición de la Copa Argentina clasificará directo a la Copa Libertadores 2018 ocupando el lugar Argentina 3. River, ganador de la pasada edición tras vencer en la final a Rosario Central (4-3), iniciará su camino hacia el bicampeonato ante Atlas, tercero en el campeonato de la Primera D, un rival que en los papeles previos parece accesible pero que, con toda seguridad, tratará dar el gran golpe de escena frente a uno de los poderosos del fútbol doméstico. Por su parte, Boca, ganador del certamen en 1969, 2012 y 2015, se las verá con Gimnasia y Tiro de Salta. El puntero del torneo de primera división tendrá un cruce complicado ante el conjunto salteño, líder de la Zona 5 del Torneo Federal A. Sin dudas, el cruce más llamativo de la ceremonia fue el de Independiente y Deportivo Camioneros, equipo del Federal B. El "Rojo" de Avellaneda es presidido por Hugo Moyano, quien el 26 de agosto de 2008 fundó el Club Atlético Social y Deportivo Camioneros, cuyo presidente en la actualidad es su hijo mayor, Pablo. A simismo, en otro partido atractivo, San Lorenzo se medirá con Cipoletti de Río Negro.