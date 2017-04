“Si alguien puede aportar algún dato de este crimen, que lo haga”, pidió la hermana de Estela López

Fotos POSTURA. Laura (centro) reiteró que quieren dar con la verdadera persona autora de la muerte de su familiar.

06/04/2017 -

A poco más de un año y cuatro meses del brutal crimen de la empresaria Estela López de Auad, la investigación por su muerte continúa avanzando a su ritmo, mientras la familia de la víctima espera respuestas y así lo hizo saber en comunicación con este diario.

Laura López, hermana de la víctima, se refirió pocas veces al sangriento hecho y ayer dialogó en exclusiva con EL LIBERAL desde Neuquén, donde actualmente reside (la familia es oriunda de General Pico, La Pampa).

Quizás con la claridad para analizar los hechos que le permite la distancia, la mujer sostuvo que la familia quiere el nombre y el apellido del verdadero autor, que continúan creyendo en la Justicia santiagueña pese a los numerosos cambios en el proceso y que no sospechan ni descartan a nadie.

Consultada sobre cuál es su mirada de que a un año y cuatro meses aparentemente no haya una pista firme sobre el homicida, Laura López indicó: “La verdad es que la investigación, como que al principio iba muy rápido, y luego fue sufriendo complicaciones, cambio de juez, renuncia de fiscal, entonces, siempre fue un avanzar, parar y volver hacia atrás”.

“Yo no quiero pensar que esto es adrede, pero sí lamentablemente pasa el tiempo y quizás se van perdiendo cosas en el medio, pistas, pruebas, no sé cómo expresarlo”, señaló y acotó: “Creo que en el medio se van perdiendo cosas y a lo mejor, lo que no se hizo en esos primeros días, semanas o meses, hay cosas que se pierden. Todo eso va a hacer a lo mejor que esta investigación lleve mucho más tiempo”.

Más adelante la hermana menor de Estela sostuvo: “Estamos ansiosos de justicia; queremos que esto se sepa, que haya un culpable, que haya un nombre y un apellido, que sea realmente la persona, que no exista la posibilidad de que se tome a una persona por otra, que sea quien tiene que ser”.

“Confianza”

Laura aseguró: “Yo necesito seguir creyendo en que la Justicia está dando lo mejor de sí y que si se han efectuado cambios ha sido para mejorar. Si no por qué cambiar. Yo no quiero creer que los cambios se hicieron para retardar el proceso. Yo quiero creer, y que los cambios que se efectúen sea para mejor y no para peor”, sentenció.

La última vez que Laura López se había expresado sobre el proceso, fue en abril del 2016, cuando llegó a la provincia junto con su otra hermana -Alcira- para interiorizarse sobre la continuidad de la causa y allí se había entrevistado con la jueza Rosa Falco que lleva el caso luego de la salida del anterior magistrado Miguel Moreno.

Sin embargo, Laura López sigue cada paso de la investigación. Mantiene un contacto fluido con los abogados que representan la querella -Dres. Ricardo Abdala Auad y Hugo Frola- y con su sobrino, Nahuel Auad.

Sin sospechas

Ante la pregunta de si en el tiempo transcurrido desde el fatídico 23 de diciembre del 2015 formaron la sospecha sobre alguna de las personas mencionadas en la causa, Laura López deslizó: “No culpamos ni descartamos a nadie; el hecho nos tomó tan de sorpresa y la verdad es que salvo algunas personas que las citaron a declarar al principio, yo no conocía a ninguna así que no podemos tener sospechas”.

“No conocía de su relación amorosa (por Gini), que fue una sorpresa enterarme en ese momento para toda la familia. De los testigos, de muchos tampoco sabía de su existencia, así que no puedo tener sospechas de nadie porque no sé cómo era la relación con mi hermana”.

El silencio del entorno

A lo largo del proceso, siempre sobrevoló la idea de que el círculo de amistades de Estela López calló más de lo que dijo. Al respecto, la hermana de la víctima manifestó: “Por supuesto que mi anhelo es que si hay alguien puede aportar algún dato que lo haga. También me pregunto por qué las personas, si es que saben algún dato, tienen temor. Saber si existe una amenaza real por llamarlo de alguna manera. Es una duda que tengo. Si realmente quien tenga algún dato no lo ofrece porque hay algo real detrás de todo esto que lo frena para ir a la Justicia o son pensamientos de que podría haber consecuencias que en realidad no existen, ésa es una gran pregunta que nos hacemos en la familia”.

Por último aseveró: “A lo mejor, quizás, no hay más para aportar. Repito, a las personas del círculo de mi hermana no las conozco en profundidad, así que no puedo decir mucho de nadie”.