"Se nos están escapando nuestros hijos de las manos"

Fotos INCREMENTO. Hay cada vez más padres que piden ayuda ante la pérdida de sus hijos.

06/04/2017 -

A diario, la provincia despide a jóvenes víctimas de suicidios, accidentes de tránsito y situaciones extremas que ellos mismos buscan experimentar para "llamar la atención". Desde el grupo Renacer, asociación que contiene a padres que perdieron a sus hijos, analizan la situación por la que hoy atraviesa la juventud santiagueña y sostienen que las muertes provocadas por los mismos jóvenes se deben a la falta de contención y acompañamiento de los adultos.

"Los padres se han desligado mucho de los chicos, y pretenden que desde las escuelas formen a sus hijos íntegramente. Pero en la escuela se puede formar desde lo intelectual; los valores deben salir de la casa, y eso creo que es una brecha en la que los adultos estamos fallando", sostuvo Oscar Guardo, referente de Renacer.

"Se nos están escapando cosas de las manos, que por ahí hoy le tenemos que dar más valor, porque después cuando los hijos faltan, empezamos a pensar qué sentido tenía darle tanto material y no más tiempo o un abrazo. El gran interrogatorio que queda en una familia cuando un hijo se suicida es de qué no me di cuenta y Renacer ayuda a sobrellevar ese dolor, sin tantos interrogatorios", agregó Fabiana Amuchástegui.

Y agregó: "Cuando los jóvenes salen en las previas con las motos, sin casco, tomando alcohol, consumiendo drogas, debemos preguntarnos qué buscan, porque evidentemente algo les está sucediendo. Y los padres deben estar más atentos a esas cosas. Hoy falta eso, que los padres estén cerca de sus hijos".

El acompañamiento ideal de los padres a sus hijos es fundamental para evitar este tipo de desenlaces en la vida de los jóvenes. Renacer, por ello hace un fuerte llamado a la sociedad y pide mayor acompañamiento y límites para nuestros adolescentes.

"Hoy los padres optan por trabajar, por la parte económica, y no les queda tiempo para los hijos. No estamos teniendo en cuenta el tiempo, lo que nos necesitan nuestro hijos hoy, como personas, como sostén. Necesitan charlas, compartir momentos con nosotros. Los padres debemos conocer a los amigos de nuestros hijos, hacernos partícipe de cada tarea y cada momento de vida. Hoy los adultos valoramos más lo económico, los que le podemos brindar, y estamos dejando de lado el amor. Invertimos poco tiempo en los hijos. Algo les está faltando a nuestros hijos, que les crea un vacío el cual no estamos viendo por estar buscando lo material para complacerlos", indicó Fabiana.

Y finalizó: "Los padres compramos una moto a nuestros hijos porque cumple 18 años, pero no nos damos cuenta de que les estamos dando un arma. Y no le enseñamos antes los valores, la responsabilidad. Estamos fallando los padres y por eso los hijos toman drásticas decisiones".