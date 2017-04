06/04/2017 -

El histórico ex delantero del seleccionado argentino de fútbol Gabriel Batistuta confesó ayer que ingresó hace un tiempo al vestuario del conjunto nacional y la mitad del plantel "no le dio bola".

"Entré al vestuario de la selección y la mitad no me dio pelota. Hubo cierta frialdad, es así. Lo tomé como algo generacional, porque yo con estos pibes no tengo nada que ver. Sin embargo, me hubiera gustado que me saludaran todos, no por quién soy yo, sino porque yo alguna vez jugué ahí y compartí ese ambiente", detalló el ex centrodelantero de Fiorentina y Boca.