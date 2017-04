Alex Rins estará apto este fin de semana

06/04/2017 -

Luego de sufrir una fractura parcial del astrágalo derecho en un accidente durante un entrenamiento de motocross la semana pasada, Alex Rins (Suzuki) ha obtenido el apto físico para competir en Argentina. Fue evaluado de su lesión en el Hospital Universitari Dexeus en Barcelona y si bien no requirió cirugía alguna, inició un tratamiento de fisio y magnetoterapia en España antes de viajar a Sudamérica. Alex tiene la esperanza de que ello no le cause demasiados problema en la moto este fin de semana. Después de convertirse en el mejor novato en su debut, la pista en Argentina es de las que le gustan y el español está feliz por llegar aquí al MotoGP.