Penas de seis a veinte años

06/04/2017 -

La gravedad del escenario penal es fácilmente comprobable con el gesto de preocupación en el joven.

Pero al detenido pareciese agraviarlo más la denuncia de su propia madre, más que el "acto" reprochado por la Fiscalía.

La ley le endilga la vieja figura del "estupro", igualmente delicado porque de ser condenado lo aguarda una pena oscilante entre 6 y 20 años, señaló un experto.

Ayer la defensa ensayó la libertad, pero el monto de la condena tornarían inviable la pretendida excarcelación.

El escenario

A lo sumo, se sugirió por lo bajo, intentar morigerar la imputación, aunque emerjan otras alternativas que no fuesen los cargos enrostrados.

En esa valla infranqueable se encuentra estancada hoy la defensa, un tanto sitiada por una Fiscalía que no admitiría otras variantes que no vaya a ser la continuidad de la detención; cuando no, hasta marchar rumbo a la prisión preventiva. La última palabra la tendrá Harón en las próximas semanas.