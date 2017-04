Jimena Barón tenía prejuicios con Barassi

06/04/2017 -

Jimena Barón se presenta como "una mina sin filtros, digo lo que pienso y a veces la pago por eso". En esa tónica admitió que en un principio le "chocó" la pareja que iba a armar en la ficción con Darío Barassi, en la telenovela del primetime de Canal 13.

Ella es Floro, y él, Jorge Redondo, y desde su apellido ya se hace referencia a su exceso de peso. "En un principio me chocó esa pareja. Al principio mi personaje iba a ser una mina más nerd, con ropa holgada, pero al final terminó siendo una bomba a la que pasan cosas con este pibe. Me costó al punto de decir no sé cómo hacerlo", confesó la exmujer de Daniel Osvaldo.

No obstante, Jimena rescata que todo salió de manera positiva. "A Darío no lo conocía y terminamos siendo como esos compañeros que parece que se conocen hace años. Es un placer. La historia va cada vez mejor. Hace muchos años que no la paso tan bien grabando, me río mucho", explicó.

Pero antes de ser buscada por los portales -lo que sucedió desde su controvertido noviazgo por partida doble con Daniel Osvaldo-, Jimena tuvo muchas vivencias que recién ahora salen a la luz. "En un momento me fui a vivir un año a Nueva Zelanda donde fui mucama y cajera. Nadie tiene casa propia, nadie tiene auto, hay que ir a tomar el bondi, a buscar trabajo. Terminé Los Roldán y me fui. Mi representante me dijo que estaba chiflada. Dejé mi departamento y me calcé la mochila", recordó.

"Fue una experiencia sagrada. Sufriendo porque me echaba el dueño del supermercado porque hablaba en español y por dentro pensaba: ‘Soy actriz. ¿Qué hago angustiada por esto?’", se ríe Barón, ya lejos de aquellos días en Oceanía.

Además se refirió a los comentarios que suele recibir en las redes sociales, a propósito del revuelo mediático que se armó cuando se le declaró al cantante Maluma. Incluso un diario la trató de "desesperada". "A las que tengo que bloquear es a las minas. Las machistas son las minas. Por suerte, están las demás que salen a la calle a luchar. Lo mío fue algo re ingenuo, le puse a Maluma en una foto: ‘Magia sería tener tu numero de Whatsapp’. Si llegan a leer los mensajes directos que me mandan los hombres son todas obscenidades, no me piden el número", acusó Jimena.

"Lo que hacen con lo que digo vende y funciona. Todo lo que digo y subo es material para armar notas. Recién ahora logré no hacerme cargo de lo que piensan los demás, de si les gusto o no. Es todo un trabajo que no te interese", reflexionó Barón, quien este año "seguramente" regresará al Bailando, el certamen de Marcelo Tinelli.