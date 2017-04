Evelyn Von Brocke dio detalles de su próxima fiesta de casamiento

06/04/2017 -

Evelyn Von Brocke apuesta de nuevo al matrimonio y a fines de abril se casará por civil con su pareja, el médico Juan Viaggio. Muy feliz por su decisión, contó todos los detalles de la boda.

"Somos una pareja moderna, todavía cada uno va a vivir en su casa", indicó la panelista de Nosotros a la mañana e indicó que el motivo es "la familia ensamblada": ella tiene dos hijos, fruto de su relación con Fabián Doman, y Viaggio tiene tres hijos mayores.

"Como tenemos hijos mayores, tenemos que respetarlos. En seis meses viviremos juntos, tenemos que ver dónde", aseguró Evelyn en Los ángeles de la mañana.

En cuanto a la propuesta, reveló: "Me lo propusieron al pasar una tarde, me quiero casar con vos me dijo y me empecé a reír, me parecía graciosa la situación, y después me dijo que iba en serio".

Sobre el vestido, detalló: "Me caso de beige porque el banco ya fue, es relajado, tranquilo, familiar. Una cosa es casarse a los 25 y otra casi a los 50".