Andrés Nara se reconcilió con Cari, tras la polémica

06/04/2017 -

Andrés, padre de Wanda y Zaira Nara, había decidido terminar su relación por vía telefónica cuando Carina estaba sentada en el programa "Intrusos" y ella sólo atinó a llorar. Todo tuvo que ver con su cara frente a la pregunta ante el rendimiento sexual del hombre a lo que ella no puso su mejor sonrisa.

Lo cierto es que ahora seguirá Cari su carrera de cantante con la anuencia de Nara, quien según ella no le daba un peso y le manejaba sus ganancias. "Que me dejara en vivo fue lo más patético que me pasó, muy feo".