Olivia Alfonso les presta su voz a los dibujitos

06/04/2017 -

Junto con Paula Chaves decidieron no exponer tanto a sus hijos en videos o fotos, pero Pedro Alfonso no puede con su genio y también con su ingenio, y creó una manera de que se escuche a la pequeña Olivia, y se descubra su talento histriónico, aunque no se la puede ver. La hija de la modelo y el productor les presta su voz a los dibujitos.

Asi también Pedro creó un divertido dibujo con las voces de Olivia y su admirada Lali Espósito. El resultado es muy creativo. Sin dudas, a la pequeña la espera un mundo televisivo.