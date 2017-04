Maverick Viñales llegó el último a la rueda de prensa

Fotos Maverick Viñales

Hoy 14:59 -

Se muestra “fuerte y confiado” tras su victoria en el Gran Premio de Qatar. El piloto de Roses llega, evidentemente, líder el Mundial y espera continuar con la buena racha. “Mi pilotaje se adapta bien al circuito, la moto funciona bien.

He entrenado mucho por lo que no me ha dado mucho tiempo de pensar. Empezamos de cero en Argentina, podemos ser fuertes y debemos dar lo mejor de nosotros. El hecho de ser líder del mundial hace que me sienta confiado y quiera mantener este nivel.

Empezaremos con nuestra puesta a punto base, la misma con la que empezamos en Qatar”.