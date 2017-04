Marc Márquez “seguir trabajando”

Fotos Marc Márquez

Hoy 15:03 -

Nunca ha sucedido en MotoGP que Repsol Honda Team no haya ganado en las dos primeras carreras y está ansioso de “seguir trabajando”. Se presenta en el #ArgentinaGP en busca su primera victoria de la temporada, tras la decisión errónea en la elección neumáticos en la primera prueba. Tuvo un inicio regular en Qatar pero ya ha ganado dos veces en Argentina y el de Cervera reconoce que deben mejorar “la electrónica”.

Marc Márquez dijo: “Vemos que en la aceleración perdemos mucho pero conozco varios puntos en los que mejorar. Qatar no es el mejor circuito para nosotros, pero no fue una mala posición. Termas es un poco mejor para nosotros que Qatar: desde que llegué aquí, siempre me he sentido muy bien. La adherencia siempre mejora con el avance de las secciones.

Tenemos que buscar las buenas sensaciones, pero eso no significa que tengamos que ser favoritos. Hay que ver dónde estamos y el domingo después del Warm Up sabremos dónde podemos estar en carrera”.