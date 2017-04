Quién es el hombre que increpó a los líderes de la CGT

Fotos Marcelo Novillo.

Marcelo Novillo es el hombre que interrumpió e incomodó a los dirigentes sindicales durante la conferencia de prensa de la CGT. "Están matando a nuestros hijos", aseguró el individuo ante los sindicalistas.

"Soy un trabajador y no me puedo mantener en pie. Tanto luchar para que sigan matando a nuestros hijos. Los acompaño en la lucha pero mataron a mi hijo de 17 años, mataron a un trabajador. Ustedes tienen la obligación de reclamarle al Estado. Él hoy no puede luchar porque lo asesinaron y el Estado es responsable", expresó Novillo.

El hijo de Novillo fue brutalmente golpeado a la salida de un boliche, en Quilmes, el pasado 14 de junio de 2014. Estuvo en coma durante 16 días y murió.

No es la primera vez que el hombre hace algo semejante. En marzo de 2015, increpó al entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y le dijo: "Usted que puede, dígale a la Presidente que yo también tomo Rivotril porque espero todos los días a mi hijito y nunca llega".