Sindicalistas trataron de cerrar una estación de servicio por la fuerza

Fotos

Videos Los individuos trataron de cerrar por la fuerza.

Hoy 18:29 -

En las últimas horas, se viralizó un video en el que se puede ver a un grupo de sindicalistas tratando de cerrar, por la fuerza, una estación de servicio en Lomas de Zamora. Las dueñas, filmaron todo y los escracharon en las redes sociales.

"Había 20 personas del sindicato diciéndonos que no nos iban a dejar trabajar, cerraron toda la estación de servicio, amenazándonos, que ya los íbamos a llamar, que los íbamos a necesitar, que ellos nos iban a salvar", aseguró una de las dueñas del lugar.

Te recomendamos: "Quién es el hombre que increpó a los líderes de la CGT"

Y agregó: "Con mi hermana, mañana tenemos que pagar el combustible, necesitamos trabajar. Yo no me adhiero a ningún paro, no hago política, yo quiero trabajar".

Los empleados no fueron a trabajar y la estación era atendida por las dueñas. La mujer denunció que recibieron amenazas durante toda la semana asegurando que habría destrozos si no se sumaban a la medida de fuerza.