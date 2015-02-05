CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Abril de 2017
A LAS 14.30 MI ÚLTIMO DESEO
Por El Liberal
Hoy 21:22 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI,TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 TELEFÉ NOTICIAS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
DESDE TERMAS DE RÍO HONDO
13.30 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 MI ÚLTIMO DESEO
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN
CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA (CONTINÚA)
23.00 CINE. JUSTO EN LA MIRA
00.30 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.00 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
23.00 ANIMALES SUELTOS
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL
DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 CONCEBIDO PARA MATAR
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 DIVINA
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
23.00 MEDCEZIR
CANAL14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL
13.45 CAPITÁN DARK
14.00 NOTICIERO 7 - 1RA EDICIÓN
15.00 ANIMALANDIA
15.30 MÚSICA INTERIOR
16.30 CIRCUITO ARGENTINA
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ESTUDIO ABIERTO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. HISPANOS - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. HISPANOS (R)
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS
NUESTRO FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
07.03 LOS PUENTES DE MADISON
09.52 LOS PICAPIEDRA Y LA WWE
SMACKDOWN EN LA EDAD DE PIEDRA
10.54 UNA CELEBRACIÓN PARA RECORDAR
12.38 LOS SUPLENTES
15.03 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO
15.31 CUESTIÓN DE HONOR
18.12 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES
19.56 PERSEGUIDOS POR EL PASADO
22.00 LOS ILEGALES
TCM
08.00 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS
CONCERTS - A CONSPIRACY OF HOPE TOUR
08.10 JESSE STONE. PELIGRO NOCTURNO
09.45 BATMAN ETERNAMENTE
12.05 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS
14.15 LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA
16.50 COBRA
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 3)
22.55 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II
TNT
07.42 METEORO
10.04 QUIERO ROBARME A LA NOVIA
11.53 MÁS ALLÁ DEL CIELO
13.39 HARRY POTTER Y LAS
RELIQUIAS DE LA MUERTE. PARTE 1
16.12 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
18.59 LA BATALLA DEL AÑO
21.06 EL LLANERO SOLITARIO
00.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
00.55 AMERICAN PIE. EL REENCUENTRO
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 ROOKIE BLUE, LA PASTILLA VENENOSA
08.00 GRIMM, LA MUJER DE NEGRO
09.00 GRIMM, LA IDENTIDAD GRIMM
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,
MARCADOS
11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, TROFEO
12.00 HOUSE M.D., INFIEL
13.00 HOUSE M.D., LADO SUAVE
14.00 CHICAGO P.D., LO QUE TE LLEVA AL LÍMITE
14.55 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
17.00 HOUSE M.D., EL CONTRATO SOCIAL
18.00 HOUSE M.D., AQUÍ GATITO
19.00 CHICAGO P.D., PRONUNCIA SU
VERDADERO NOMBRE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,
PENETRACIÓN
21.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, GRIS
22.00 ¿... Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?
24.15 PUEBLO CHICO, PISTOLA GRANDE
STUDIO UNIVERSAL
07.30 FULLSCREEN
08.00 STEP UP 4. LA REVOLUCIÓN
10.00 AMOR ETERNO
12.10 LA CARRERA DEL DESTINO
14.05 AMOR ETERNO
16.15 ELLA ME QUIERE
A DONDE IR
HÉRCULES, ESPACIO DE
ARTES ESCÉNICAS
(HÉRCULES OCHIUZZI 376)
+HOY Y MAÑANA, A LAS 22, EL
GRUPO TEATRAL EL YUNQUE
ESTRENA “EL CRUCE DE LA PAMPA”.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+SÁBADO 8, A LAS 23,
ESPECTÁCULO DE DELESTERO,
SALITRAL, MOSOJ ÑAUPA,
DÚO TURANQUI, CHANGOS
SANTIAGUEÑOS Y ESENCIAS DEL
FOLCLORE.
EL PATIO DEL INDIO
(BOCA DEL TIGRE)
+DOMINGO 9, SE PRESENTARÁN
“NATIVAS” CON FER LEGNAME,
LILI ROSALEZ Y LIDIA
RIVADENEIRA, DEL MOVIMIENTO
MÚSICA DE MUJERES.
KALÚ
(AUTOP. SANTIAGO-BANDA)
+VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS
COPLA, DÚO COPLANACU, LA
PESADA SANTIAGUEÑA, TANTA,
MARCELO TOLEDO, MOSOJ
ÑAUPA, CLAUDIO ACOSTA Y
FERNANDO BRANDÁN.
COSTA MADERO
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL
DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.
DESAFINADO
(URQUIZA 267)
+JUEVES 19, A LAS 23, NOCHE
FOLCLÓRICA CON MARCELO
GÓMEZ.
CINES
SUNSTAR
LA BELLA Y LA BESTIA
(3D): ROMANCE,DRAMA (ATP)
07/03 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)
22:00 (Cast) 00:40 (Cast)
LOS PITUFOS (3D):
ANIMACION, AVENTURA (ATP)
07/04 - 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)
20:30 (Cast)
LA VIGILANTE DEL FUTURO
(3D): POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)
07/04- 08/04 22:30 (Subt) 00:45
(Subt)
LA BELLA Y LA BESTIA
(2D): ANIMACIÓN, (ATP)
07/04 17:10 (Cast) 19:50
SOLDADO ARGENTINO 2D
DRAMA (13 años) 07/04 - 08/04
-22:30 (Cast) 00:40 (Cast)
POWER RANGER (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
07/04 17:50 (Cast)
UN GOLPE CON ESTILO
(2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)
06/04 AL 12/04- 20:30 (Subt)
NUNCA DIGAS SU NOMBRE
2D SUSPENSO, TERROR (16 años)
07/04- 08/04 -22:40 (Subt) 00:45
(Subt)
LOS PITUFOS (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
07/04 -09/04 15:30 (Cast) 17:30
(Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)
00:10 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
KONG: LA ISLA CALAVERA
2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS
DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA
ATP con reservas y leyenda (Se
recomienda la compañía de un
adulto para público infantil)
CASTELLANO 2D 17:40 (TODOS LOS
DÍAS) VIERNES $50
CASTELLANO 3D 19:40 - 22:20
(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
POWER RANGER 2D APTA
13 AÑOS
CASTELLANO 20:00 (TODOS LOS
DÍAS) VIERNES $50
LOS PITUFOS 3 LA ALDEA
PERDIDA ESTRENO ATP
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:30
(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
CASTELLANO 3D 17:30 (TODOS LOS
DÍAS) VIERNES $50
NUNCA DIGAS SU NOMBRE
2D ESTRENO APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS
DÍAS) VIERNES $50
ESTRENO 13/04/2017
RÁPIDOS Y FURIOSOS 3D
17:10 - 20:00 y 22:50
Anticipadas en venta