CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Abril de 2017

A LAS 14.30 MI ÚLTIMO DESEO

Hoy 21:22 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI,TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 TELEFÉ NOTICIAS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

DESDE TERMAS DE RÍO HONDO

13.30 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 MI ÚLTIMO DESEO

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN

CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA (CONTINÚA)

23.00 CINE. JUSTO EN LA MIRA

00.30 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.00 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

23.00 ANIMALES SUELTOS


CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL

DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL


TELEVISIÓN PÚBLICA

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 CONCEBIDO PARA MATAR

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 DIVINA

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

23.00 MEDCEZIR


CANAL14

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL

13.45 CAPITÁN DARK

14.00 NOTICIERO 7 - 1RA EDICIÓN

15.00 ANIMALANDIA

15.30 MÚSICA INTERIOR

16.30 CIRCUITO ARGENTINA

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ESTUDIO ABIERTO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. HISPANOS - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. HISPANOS (R)


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS

NUESTRO FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

07.03 LOS PUENTES DE MADISON

09.52 LOS PICAPIEDRA Y LA WWE

SMACKDOWN EN LA EDAD DE PIEDRA

10.54 UNA CELEBRACIÓN PARA RECORDAR

12.38 LOS SUPLENTES

15.03 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO

15.31 CUESTIÓN DE HONOR

18.12 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES

19.56 PERSEGUIDOS POR EL PASADO

22.00 LOS ILEGALES

TCM

08.00 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS

CONCERTS - A CONSPIRACY OF HOPE TOUR

08.10 JESSE STONE. PELIGRO NOCTURNO

09.45 BATMAN ETERNAMENTE

12.05 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS

14.15 LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA

16.50 COBRA

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 3)

22.55 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II

TNT

07.42 METEORO

10.04 QUIERO ROBARME A LA NOVIA

11.53 MÁS ALLÁ DEL CIELO

13.39 HARRY POTTER Y LAS

RELIQUIAS DE LA MUERTE. PARTE 1

16.12 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

18.59 LA BATALLA DEL AÑO

21.06 EL LLANERO SOLITARIO

00.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

00.55 AMERICAN PIE. EL REENCUENTRO

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 ROOKIE BLUE, LA PASTILLA VENENOSA

08.00 GRIMM, LA MUJER DE NEGRO

09.00 GRIMM, LA IDENTIDAD GRIMM

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,

MARCADOS

11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, TROFEO

12.00 HOUSE M.D., INFIEL

13.00 HOUSE M.D., LADO SUAVE

14.00 CHICAGO P.D., LO QUE TE LLEVA AL LÍMITE

14.55 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

17.00 HOUSE M.D., EL CONTRATO SOCIAL

18.00 HOUSE M.D., AQUÍ GATITO

19.00 CHICAGO P.D., PRONUNCIA SU

VERDADERO NOMBRE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,

PENETRACIÓN

21.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, GRIS

22.00 ¿... Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?

24.15 PUEBLO CHICO, PISTOLA GRANDE

STUDIO UNIVERSAL

07.30 FULLSCREEN

08.00 STEP UP 4. LA REVOLUCIÓN

10.00 AMOR ETERNO

12.10 LA CARRERA DEL DESTINO

14.05 AMOR ETERNO

16.15 ELLA ME QUIERE


A DONDE IR

HÉRCULES, ESPACIO DE

ARTES ESCÉNICAS

(HÉRCULES OCHIUZZI 376)

+HOY Y MAÑANA, A LAS 22, EL

GRUPO TEATRAL EL YUNQUE

ESTRENA “EL CRUCE DE LA PAMPA”.

MANDRAKE

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+SÁBADO 8, A LAS 23,

ESPECTÁCULO DE DELESTERO,

SALITRAL, MOSOJ ÑAUPA,

DÚO TURANQUI, CHANGOS

SANTIAGUEÑOS Y ESENCIAS DEL

FOLCLORE.

EL PATIO DEL INDIO

(BOCA DEL TIGRE)

+DOMINGO 9, SE PRESENTARÁN

“NATIVAS” CON FER LEGNAME,

LILI ROSALEZ Y LIDIA

RIVADENEIRA, DEL MOVIMIENTO

MÚSICA DE MUJERES.

KALÚ

(AUTOP. SANTIAGO-BANDA)

+VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS

COPLA, DÚO COPLANACU, LA

PESADA SANTIAGUEÑA, TANTA,

MARCELO TOLEDO, MOSOJ

ÑAUPA, CLAUDIO ACOSTA Y

FERNANDO BRANDÁN.

COSTA MADERO

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL

DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.

DESAFINADO

(URQUIZA 267)

+JUEVES 19, A LAS 23, NOCHE

FOLCLÓRICA CON MARCELO

GÓMEZ.


CINES

SUNSTAR

LA BELLA Y LA BESTIA

(3D): ROMANCE,DRAMA (ATP)

07/03 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)

22:00 (Cast) 00:40 (Cast)

LOS PITUFOS (3D):

ANIMACION, AVENTURA (ATP)

07/04 - 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)

20:30 (Cast)

LA VIGILANTE DEL FUTURO

(3D): POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)

07/04- 08/04 22:30 (Subt) 00:45

(Subt)

LA BELLA Y LA BESTIA

(2D): ANIMACIÓN, (ATP)

07/04 17:10 (Cast) 19:50

SOLDADO ARGENTINO 2D

DRAMA (13 años) 07/04 - 08/04

-22:30 (Cast) 00:40 (Cast)

POWER RANGER (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

07/04 17:50 (Cast)

UN GOLPE CON ESTILO

(2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)

06/04 AL 12/04- 20:30 (Subt)

NUNCA DIGAS SU NOMBRE

2D SUSPENSO, TERROR (16 años)

07/04- 08/04 -22:40 (Subt) 00:45

(Subt)

LOS PITUFOS (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

07/04 -09/04 15:30 (Cast) 17:30

(Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)

00:10 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

KONG: LA ISLA CALAVERA

2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

LA BELLA Y LA BESTIA

ATP con reservas y leyenda (Se

recomienda la compañía de un

adulto para público infantil)

CASTELLANO 2D 17:40 (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

CASTELLANO 3D 19:40 - 22:20

(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

POWER RANGER 2D APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 20:00 (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

LOS PITUFOS 3 LA ALDEA

PERDIDA ESTRENO ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:30

(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

CASTELLANO 3D 17:30 (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

NUNCA DIGAS SU NOMBRE

2D ESTRENO APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

ESTRENO 13/04/2017

RÁPIDOS Y FURIOSOS 3D

17:10 - 20:00 y 22:50

Anticipadas en venta

 
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