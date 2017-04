Sexta jornada del Apertura con varios duelos salientes

Hoy 21:40 -

La cada vez más convocante Liga Amateur del Sur, volverá mañana al ruedo, con un muy atractivo programa de partidos, en sus dos categorías de C33 y C40.

Los cotejos darán inicio en los horarios de las 15 y 17.

Este es el programa completo de partidos:

C33, en Filial 23, Filial 23 vs. Villa Reconquista y la Feria vs. RG Neumáticos. En Zanjón 2, Villa Carolina vs. La Fusión de Beltrán y San Antonio vs. La Brown Malagueña. En París, Paris FC vs. Zanjón y París FC vs. Agrup Martín Fierro. En Los Halcones 1, Indumentaria Lar vs. Los Santos vs. Parque Sur vs. Almirante Brown. En San Martín de Vuelta de La Barranca, San Martín vs. Papelera El Mundo y Arquitectos vs. Sportivo París.

En Gimnasia de Maquito, Profesores Juniors vs. La Gaucho y Cioccolani vs. Taller Oeste. En Ciclón de Flores, San Carlos vs. Barrio Cáceres y Los Santos vs. El Carro de Ariel. En Palermo de La Banda, La Joya Gramajo vs. Villa Yocca y Palermo vs. Villa Reconquista. En Las Monjitas, Alberto Rueda FC vs. Academia Pel Luis y Villa Antonia vs. San Carlos.

En Defensores de Maco, Repuestos El Globito vs. Hotel California y El Porvenir vs. Las Heras. En San Pedro, UTA vs. Los Monkikis y Barrio Cáceres vs. Taller El Porteño. En Independiente de Beltrán, Beltrán vs. Peca Suárez Construcc y Nuevo Beltrán vs. Sitravise. En Villa Yocca, A.A Pelé FC vs. La Castelli y Corralón San Esteban vs. Villa María.

En 8 Hermanos, Estudiantes de Ulluas vs. Fernández y Villa Yocca vs. Coy Unidos. En Santa María, La Pampa vs. La Verdulería y Atlético Alianza vs. Papelera El Mundo. En El Sur de Vuelta de La Barranca, Los Pasajeros vs. Villa Antonia y Expreso Lo Bruno vs. Ejército Argentino. En Los Pichones 1, Gomería Sara Mañu vs. Club 504 y Gomería Sara Mañu vs. Acad Pel Luis.

En Zanjón 1, Pilchería Max Mar vs. La Brown y Zanjón vs. Repuestos El Globito. En La Alameda de Árraga, Empresa La Unión vs. Las Heras (33).

Se comunica que Agrup. Martín Fierro y Moto Full jugarán el pendiente el próximo 27 de abril en cancha a confirmar.