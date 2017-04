Se juega el séptimo acto

Hoy 21:43 - Mitad de la cuidad se verá paralizada mañana cuando se ponga en juego la séptima fecha del campeonato Apertura denominado “Carlitos Salvatierra”, que organiza Los Clásicos Barriales. Como es una costumbre, la conferencia sur prepara para esta oportunidad decenas de entretenidos partidos. Los partidos programados para el primer turno iniciarán a las 15.30. En cambio, en canchas donde jueguen cuatro el primero de ellos, dará comienzo a las 14.30, también con 30 minutos de tolerancia. En la categoría C20, sobresale del resto, el duelo que protagonizarán en el segundo turno de cancha Viamonte, los equipos de Tigres y Mónaco. En la división mayor, se destaca el partido que protagonizarán en el escenario de Virgen del Valle, los conjuntos de Tradición ante Pibes del Siglo XXI. Programación En cancha de Mosconi: Granate vs. Industria (20); Bº Libertad vs. Vino Tinto (20); Kennedy vs. El Salvador (20), La Loma vs. Villa María Jrs. (20). En Viamonte: Fénix vs. Amigos de la Chacha Zeta (20), La Santa Fe vs. Santa Lucia (20); Tigres vs. Mónaco (20); Primera Junta vs. Sara y Mañu (30). En Bº San Martín: Los Choguers vs. 3 Amigos (20); Juveniles Bº San Martín vs. Kanki (20); Primera Junta vs. Sara y Mañu (30). En Vinalar: Contreras vs. Juveniles de la Ancha (20); Vinalar vs. Pasaje 445 (20); La Ancha vs. Juniors (20); Rifas Tunis vs. Peluquería Jaime (30). En Fondo de Vinalar: Fondo de Vinalar vs. Los Sucios (20); Los Amigos vs. La Gruta (20); Fondo de Vinalar vs. Viamonte (30). En Virgen del Valle: Tradición vs. Pibes del Siglo XXI (20); Trofeos JJ vs. La 16 FC (20); Kiosco Benja vs. Villa María FC (30). En Los Sucios: Huracán vs. Ciclón Jr. (20); Panificadora Vidal vs. La Güemes (20); Los Sucios vs. Siglo XXI (30). En Los Pitufos: Racing vs. Los Pibes de la 67 (20); Mailín vs. Los Gedes (20); Mailín vs. Mosconi (30). En Siglo XXI: La Cuadra vs. Jonami (20); Golo Sur vs. Estudiantes (30); Juveniles Siglo XXI vs. Bobinados Soria (20). En Campeones del 28: La Pueyrredon vs. Racing Ulluas (20); Eli vs. Los Dragones (20); Pibes Cáceres vs. Islas Malvinas (20); La Francisco de Victoria vs. Pibes de Rosario (20). En Gril: La Dorrego vs. Los Pumas de la Católica (20); Mónaco vs. Los Pumas de 1º de Mayo (30); Absalón Ibarra vs. Juveniles de Tronquito (20). En Racing de Ulluas: Amigos de Lucianita vs. La Barra de Gento (20); Los Piratas vs. PSG (30).