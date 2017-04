Casa Olga ante Bobinados Piri, protagonizarán el partido destacado de la jornada

Hoy 21:44 - El domingo por la mañana se jugará una nueva fecha del atrapante Campeonato Apertura Cecilio Gandulla Díaz que organiza el Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero. Como es una costumbre, esta histórica organización diagramó una cartelera con una buena cantidad de partidos correspondientes a la categoría C55. En la destacada programación, el partido que promete robarse toda la atención será el que protagonizarán en la cancha de Cassaffousth, los equipos de Casa Olga ante Bobinados Piri, donde no solo están en juego los tres puntos, sino que también el ganador se quedará con la cima de la tabla de posiciones. No menos importante será el duelo entre Eroplast que se enfrentará ante el siempre complicado Opinión Deportiva. Este cotejo se disputará en cancha de Parque Municipal. Los partidos en esta ocasión iniciarán a las 3 y tendrán una tolerancia de treinta minutos. El programa completo para este domingo es el siguiente: Programación En cancha de Gremio Municipal: Gremio Municipal vs. Óptica Molinari. En Infantería: Cuinfase vs. Independencia. En Parque Municipal (La Banda): Eroplast vs. Opinión Deportiva. En Cassaffousth: Bobinados Piri vs. Casa Olga. En Rincón (La Banda): Remises Mar del Plata vs. Veterinaria El Toni. Libre: Veteranos de Abogados. 