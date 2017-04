El Torneo Indumentaria JR continuará mañana con la 5ª fecha

Hoy 21:44 - El campeonato Aper tura que lleva el nombre de Indumentaria JR, que organiza la Liga Fan (Fútbol Amateur del Norte) en el predio de El Potrerito, continuará mañana con la disputa de la quinta jornada. La competencia recién inicia, pero hay equipos que comienzan a alejarse del pelotón pero lo que el resto se ve obligado a ganar para no ceder terreno. En uno de los partidos destacados, Newbery jugará un clásico chico ante Los Pibes, en el primer turno de la cancha 1. Villa las Delicias otro de los grandes candidatos tendrá un partido complicado ante su de Oglobo Megacotillon. La programación completa se detalla a continuación. Programa Cancha 1: Newbery vs. Los Pibes 14:30; Coesa vs. Los Coyotes 15:50; Ferretera Pecce vs. Beltrán City 17:30. Cancha 2: Imprenta Leo vs. Bº Sarmiento 13:50; Tar Tec vs. Quilmes F.C. 15:20 Cancha 3: Napoli vs. Cacheteao con Coca 13:50; Niupi vs. La 11-14 15:20. Cancha 4: Messina vs. Pel. Nano 14:30; Malaga vs. Fecha F.C. 15:50; La Kinchada vs. La Andes 17:30. Cancha 5: La Necochea vs. Los Collados 13:50; Tiendas Tukys vs. Warriors 15:20; Atlas F.C. vs. RHogar 16:45; Sacachispas vs. Los Poros 18. Cancha 7: La Vagancia vs. Bº Juramento 13; El Puente vs. All Boys 15:20. Cancha 8: La Alvarado Stone vs. Los Amigos F.C. 14:30; Sara Mañu vs. Los Potreros 15:50; América vs. Real Madrid 17:30. Cancha 9: Taller Tevez vs. Bayer Munich 13:50; Villa las Delicias vs. Oglobo Megacotillon 15:20. 