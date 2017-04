Las tres categorías vuelven a salir a escena, en un sábado a pura adrenalina

Hoy 21:45 -

El campeonato de la Unión de Futbolistas Veteranos Amateurs, no da tregua y este fin de semana, presentará una jornada completa con mucha actividad, en sus diferentes categorías.

De acuerdo con lo confirmado por la organización del certamen, los cotejos del primer turno darán comienzo a partir de las 15.30, con media hora de tolerancia.

En donde se dispute un solo cotejo, el mismo dará inicio a las 17.

La fecha

En este sentido, esta es la programación completa de la jornada sabatina para la Ufva.

En Complejo Russo 1, Kiosco Laly vs. Almirante Brown (45) y Bº Sarmiento vs. Veteranos de Estudiantes (50). En Conplejo Russo 2, Villa Ángela vs. Villa Borges (50) y Colectiveros vs. Tinglados Manuel (50). En Complejo Russo 3, La Fusión vs. Rosario Central (40) y Refi Shop vs. Luz y Fuerza (50). En Comple jo Russo 4, Bonafide vs. Agua y Energía (45) y Defensores Antilo vs. Despensa Las Mellis (50).

En Nuevo Banco, Óptica Molinari vs. El Porvenir (45) y Feria Newbery vs. Panificadora Lola (50). En La Guarida (La Banda), Racing vs. Servi Sur (50). En Estudiantes de Maco, La Rifa de Alberto vs. Pasaje 21 (45) y Recursos Hídricos vs. UTA (50). En Villa Tranquila, Ferretería Pece vs. La Loma (40) y 4º Pasaje vs. Independiente (50).

En Triángulo, Los Peregrinos vs. Villa Borges (40) y El Trángulo vs. Racing (45). En Mojones, Mojones vs. Pasaje 21 (40) y Mojones vs. Stylo Gráfico (45).

En Central Norte, 17, Estación La Curva vs. Los Amigos (40). En Calle 14, 17, Calle 14 vs. Bº Sarmiento Go Sport.

En Poli de Borges, 17, Joyex vs. Tinglados Albarracín (ex Pitufos).

Así, se viene otra fecha con mucho fútbol, en el marco de este apasionante torneo de veteranos, en tres categorías.