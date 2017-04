Una nueva jornada con muchas atracciones

Hoy 21:47 -

La siempre atractiva Liga Bandeña de Ex Futbolistas, programó un nuevo sábado con muchas atracciones, en sus diferentes escenarios.

El Torneo de Honor 2017, tendrá continuidad en una jornada a pleno, donde la pelota rodará en diferentes sectores de la “Cuna de Poetas y Cantores”.

La extensa cartelera de encuentros, es la que se detalla a continuación:

C34, en San José, 16, Los Cardones vs. Bº Central Argentino. En Amp. Paraíso, 17.30, Echeverría FC vs. Paraíso. En Argentinos del Norte, 16, Argentinos del Norte, Coronel Lugones. En Quilmes, 16, Quilmes vs. Def de Dany. En El Cruce, 16, La 23 vs. Las Palomas. En 25 de Mayo, 17.30, 25 de Mayo vs. Zahuy. En Hual Club, 16, Hual Club vs. Produnoa. En Villa Unión Dos, 14.45, Barrio Salido vs. Dep. Manuel Belgrano.

En San Isidro, 16, San Isidro vs. Pablito FC. En Juv. de Amigos, 15.30, Triángulo vs. Río Dulce. En Coronel Lugones, 17.30, Taller Tévez FC vs. Dep Alem. En Amp Paraíso, 16, Constitución FC vs. Argentinos del Sur. En River Plate, 16, River Plate vs. Transporte Yamila. En Irma FC, 16, Irma FC vs. Villa Suaya. En Produnoa Dos, 15, Soler FC vs. Independencia. En Belgrano, 17.30, Belgrano vs. Alto Verde. En Tapizados Acuña, 16, Fenix FC vs. La Higuera. En Villa Unión Dos, 16.15, Villa Unión vs. Dep Rincón.

C40, en San José, 17.30, Los Cardones vs. 25 de Mayo. En Palermo, 16, Palermo vs. Central Norte. En Argentinos del Norte, 17.30, Argentinos del Norte vs. Coronel Lugones. En Alto Verde, 17.30, Alto Verde vs. Produnoa. En Río Dulce, 16.15, Los Simpson vs. El Polear. En River Plate, 17.30, River Plate vs. Zahuy FC. En Villa Unión Dos, 17.45, Villa Unión vs. Dep Manuel Belgrano. En Zahuy FC, 16, Bº Gorrini vs. Río Dulce.

En Tapizados Acuña, 17.30, Def Los Lagos vs. Soler FC. En Central Norte, 17.30, Central Norte vs. Independencia B. En Matadero, 17.30, Def Maipú vs. Dep Alem. En Zahuy FC, 17.30, Independencia vs. Besares. En Chacarita, 16, Chacarita vs. Belgrano. En 9 de Julio, 17.30, San Javier vs. Hual Club. En Independ. El Simbolar, 16, Dep Italiano vs. Villa Suaya.

C45, en Produnoa Dos, Diablos Rojos vs. Def Maipú. En 9 de Julio, Def 9 de Julio vs. San Isidro. En Hual Club, 17.30, Hual Club vs. Paraíso. En Produnoa Dos, 16.30, Platense vs. Chacarita. En Rentas, 17.30, Dep Walter vs. Rosario. En Irma FC, 17.30, Irma FC vs. Rosario. En Produnoa Uno, 17.30, La Fraternidad vs. Besares. En Arist del Valle, 17.30, Arist del Valle vs. San Juan.

En C50, en San Isidro, 17.30, San Isidro vs. Argentinos del Norte. En Villa Suaya, 17.30, Villa Suaya vs. Villa Griselda. En Avenida, 17.30, CS Avenida vs. Independ Media Flor. En Paraíso, 17.30, Hual Club vs. El Cruce. En Pque Municipal, 17.30, Soler vs. Aristóbulo del Valle. En Chacarita, 17.30, Chacarita del Sud vs. Unión Obrera. En Güemes, 17.30, Güemes vs. Irma FC. En Las Palmas, 17.30, Las Palmas vs. El Polear. En Avenida, 16, Agua y Energía vs. Sarmiento.

En Avenida, 16, Agua y Energía vs. Sarmiento. En Río Dulce, 17.45, Río Dulce vs. Cable Express. En Quilmes, 17.30, Quilmes vs. San Juan. En Gremio Dos, 17.30, San Isidro B vs. Def Pompeya. En Paraíso, 16, Hual Club B vs. Villa Raquel. En San Fernando, Kiosco Isa FC vs. Credenciales Noa. En San Andrés FC, San Andrés FC vs. Amigos Bandeños.

C20, en Bº Independencia, 16, Bº Independencia vs. Argentinos del Norte. En 25 de Mayo, 16, 25 de Mayo vs. San Isidro. En Villa Inés, 17.30, Villa Inés vs. Dep Alem. En P. Municipal, 16, J. Soler vs. Irma FC. En El Porvenir, 16, Dep Dani vs. J. Río Dulce. En Las Palmas, 16, Las Palmas vs. Desp Taty. En Rentas, 16, D. Pompeya vs. Alianza FC.

En Belgrano, 16, Belgrano vs. Dorrego. En Villa Suaya, 16, Villa Suaya vs. Soler FC. En Central Norte, 16, Central Norte vs. Zugas FC. En Río Dulce, 14.45, Río Dulce vs. Finca de Ramos. En C. Lugones, 16, Laprida FC vs. Bº Salido. En Produnoa Uno. Produnoa vs. Amp 25 de Mayo. En 12 de Octubre, 16, Avenida City vs. 12 de Octubre.