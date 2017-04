El Apertura presenta una cartelera con choques de primer nivel

Hoy 21:47 - El Torneo Apertura 2017 que hace disputar la liga de profesionales de la Fepuse, tendrá continuidad en la jornada de mañana, con el desarrollo de varios cotejos muy atractivos, por el nivel de los equipos que saldrán al campo de juego. En este sentido, la organización confirmó los horarios para la disputa de todos los cotejos. Se dispuso que los del primer turno, darán comienzo a las 15.30, con media hora de tolerancia. Los del segundo turno, arrancarán a las 17.30. De acuerdo con lo programado durante la semana, los encuentros de mañana serán los que se detallan a continuación: En Abogados cancha Nº2, Nápoli FC vs. La Gloriosa y Abogados Cat vs. Hampones. En Alumni, Los Hampones vs. Valencia FC y El Depor vs. Abogados Topos. En cancha Iosep, Lex Doctor vs. La Eskina y La Reserva vs. Kinesiólogos. Más partidos En cancha Contadores, Contadores Jrs. vs. Dep. Cristal e Intocables vs. Nueva Chicago. En cancha Los Cardozo, La Pachanga vs. Met. Dorrego y La 59 vs. Ramón Carrillo. En cancha Estrella Roja, Chelsea FC vs. Norcen Night y CA Deca vs. Aesya. De esta manera, la Fepuse vuelve con mucha actividad, en una tarde de sábado bien tradicional, con varios cotejos destacados en juego. Seguramente habrá muchas emociones en las diferentes canchas que habitualmente son sedes de este campeonato.l