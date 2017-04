La Copa CYAC entra en la etapa de las definiciones

Hoy 21:50 - Mañana se jugará la final de la Copa de Plata en la categoría Libres y los partidos por el tercer puesto de la Copa de Oro en C45 y C50, en el marco de la Copa CyAC. En Obras Sanitarias: Newbery vs. Abogados (C45) y Copse vs. Contadores (C50). En Copse: Copse vs. Agrup. 1 de Mayo (L) y Quirófano vs. Obras Sanitarias (C50). En Sivipse: CyAC Santiago vs. Chacarita (C50) y Sivipse vs. Villa Negrita (C45). En Médicos: Médicos vs. Abogados Topos (C40) y Médicos vs. O. Deportiva (C50). En Ingenieros: UIA vs. Lealcitos (C50). En Los Pereyra: Sanatorio Norte vs. 100% Bandeños (C40) y Villa Robles vs. Unse Exacta (C45). En Rubia Moreno: Anestesia vs. Los Amigos (C45) y UTA vs. Adi Salud (Libres). En UTA: Puerto Nuevo vs. Santillán Instalaciones (C40) y UTA vs. Zambón Seguros (C40). En C. Polly Nº 1: Porvenir vs. Abogados Cat (C40) y Ingenieros vs. Met. Dorrego (C40). En C. Polly Nº 2: Radio Taxi Rojo vs. Colón FC (L), Villa Alem vs. Farmacia Abdala (L) y Huaico Hondo vs. Fortín (C40). En Telefónicos: Bioquímicos vs. Desafío (C45) y Telefónicos vs. Mago Repuestos (C50). En Bioquímicos: Bioquímicos vs. Ateneo FC (L), Bioquímicos vs. Estrella Roja (C40) y Bioquímicos vs. F. Dr. Obrero (C50). En Antajé: Antajé vs. Tuki Las Delicias (L) y X Siempre Laser vs. Red Star Abogados (C45). En Iosep: Semillería Rossi vs. Autonomía FC (L) y Farmacia vs. Alvi FC (C40). Copa Eva Perón En San Esteban: José Ignacio FC vs. San José (L) y Nueva Autonomía vs. Piquito FC (C40). En Cassafousth: La Güemes vs. Defensa Civil (C40) y Desafío vs. Taller Dani (C40). En Atsa 2: Nueva Autonomía vs. Sutiaga (L), Yanda vs. Choya FC (C40) y ASEL vs. Ingenieros (C50). En Logística: Copy Full vs. C. Económicas (C45) y Yanda vs. Pot. Diesel (C45). En Unse: Banfield vs. Maestros Termas (C40) y Caja Unse vs. CyAC La Banda (C45). En Potrerito Nº 1: Radio T. Siglo XXI vs. Ciudad Satélite FC (L), La Bomba vs. Arquitectos (L) y La Esquina 40 vs. San Carlos (C50). En Potrerito Nº 2: Palo Carabajal FC vs. Los Bukys (L), Quilmes FC vs. Milan FC (L) y RG Neumáticos vs. Los Amigos (C40). En Potrerito 3: Despensa Sgo. vs. Apunse (L), Abogados Cuervos vs. Imer FC (L) y Galáticos 40 vs. Cuervos Max 45 (A). En Potrerito 4: Brima vs. El Rejunte (L), Piquito vs. Villa Negrita (L) y Tinglados Albarracín vs. Hormiga Paz (C40).