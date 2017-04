Promesa de buen fútbol en el Parque Municipal

Hoy 21:51 -

CHOYA, Choya (C) El certamen Claro Inter cell que coordina la Liga de las Instituciones Friense tendrá su cita número seis esta noche desde las 20 horas en el Parque Municipal de Frías.

Allí chocarán Policía vs Social; Salud vs Tránsito; Aoma vs Profesores; Banco vs Polideportivo; Bio vs Obras públicas y Comercio vs Loma Negra.

Las posiciones son las que se detallan a continuación: Polideportivo 13 unidades. Luego se ubican: Caja Social y Profesores 12; Policía 10; Biodiesel y Obras públicas 9; Aoma 8; Loma Negra, Tránsito, Comercio y Banco 3. Cierra la general el elenco de Salud con solo 2 puntos.