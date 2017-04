El programa completo de una segunda fecha con varios polos de atracción

Hoy 21:53 -

Mañana se jugará la segunda fecha con el horario de iniciación de 15 a 15.30 para todos los encuentros, mientras que, para los partidos únicos, será de 16 a 16.30 horas, con la siguiente programación:

En Barrio Sur: Tigres vs. Barrio Belgrano (C40) y Triki vs. Maxi Quiosco Antu (C40). En el Quemao: El Gateao vs. Las Américas (C40) y Gremio vs. La Loma (C50). En Trula (Partido único), Triunfadores vs. Villa Elisa (C40). En Las Américas: Trula vs. Los Amigos C50) y Arsenal vs. Wall Mar (C40). En La Loma; Barrió Sur vs. All Boys (C40) y Wall Mar vs Def. de Huasi (C50). En el Polideportivo; Forres vs. Sol de América (C40) y Barrio Sur vs. 9 de Julio (C50). En El Simbolar, partido único: Talleres vs. La Loma (C40). Libre estará Trula.