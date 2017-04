FÚNEBRES | 7 de Abril de 2017

07/04/2017 -

Fallecimientos

7/4/17

- José Montero

- Luisa Sosa (La Banda)

- Olga Graciela Luna

- Ercilia Elizabet Gómez

- Benjamín Rito Santillán

- Emma Sabrina Celeste Carabajal

- José Agustín Ovejero (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACEVEDO DE PADILLA, MARIA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Fallecióel 6/4/17|. Su esposo Ramón Padilla, sus hijos Cory, Marta, Viviana, Diego, hijos politicos y nietos partician con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

ACEVEDO DE PADILLA, MARIA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Su esposa Ramon, hijos Maria, Ramon, Viviana, Marta, Diego, h. pol. nietos, bisnietos y demás fliares, participan su fallecimiento, sus restos son velados en Defensa 564 Bº Parque, serán sepultados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad. ONC. SEPELIO SANTIAGO.

AGUIRRE, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Norma Buitrago de Mema y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Altísimo por su eterno descanso en paz.

AGUIRRE, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. La Comisión Directiva, Colegas y empleados del Colegio Farmaceútico de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la Farmaceútica Mercedes Isabel Aguirre.

BELTRÁN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Su esposa Rosa, hijos Graciela, Mariana, Gustavo, Sebastian, Fernando, Daniel, Franco, nietos, hijos pol. y bisnietos y demas fliares part. su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque de la Paz. ONC. SEPELIO SANTIAGO.

BELTRÁN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Su hijo Daniel Beltrán, su hija politica Dora Pintos, sus nietas Victoria y Helena, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Toto, Celina y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino Eduardo. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Polo Cáceres y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, EMMA SABRINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los cielos". Sus padres Walter y Marta, sus hermanos Nahuel y Barbie participan con dolor su fallecimiento.

CARABAJAL, EMMA SABRINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus padres Marta y Walter, sus hermanos Nahuel y Barbara, sus abuelos, tíos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio La Piedad. Cobertura Norte Beneficios. Servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 tel 4219787.

CARABAJAL, EMMA SABRINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Dejad a los niños venir a mi y no se lo impidáis, porque de los tales es el Reino de los Cielos. (Mt. 19,14). Sus abuelos Pibida y Chita participan con dolor su fallecimiento.

CARABAJAL, EMMA SABRINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. " Dulce Emita descansa en paz partiste al reencuentro de tu hermanita y primita". Sus tíos Pablo y Raquel , sus primos Areana, Martina y Gonzalo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad,

CARABAJAL, EMMA SABRINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. "Que canten los ángeles a tu llegada". Su tía Mirna Sayes, primos Luccas, Mili e Iván, sus tíos abuelos Ercilia Correjidor y Daniel Sayes participan con dolor su fallecimiento.

CARABAJAL, EMMA SABRINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Su tío Toto Carabajal y Marta, sus hijos Marta y flia, Naty y flia, y Walter y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, EMMA SABRINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Que Dios consuele a tus padres y hermanos. Danos Gracias al Señor que un ángel nos visitó durante 7 años y ayer voló a las mansiones Celestiales. Su tía Ercilia Corregidor y sus tios Mirna, Daniel Sayes. participan con dolor su fallecimiento.

CARABAJAL, EMMA SABRINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus tíos abuelos Alicia y Eduardo, sus tíos Marcos y Marcela Infante Ledesma, Diego y Cristina Infante Pereyra y Cristian y Natali Infante Fino, sus primos Valentín, Octavio, Constantino, Noelia y Benjamín participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Emmita.

CARABAJAL, EMMA SABRINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Dejad a los niños venid a mi porque de ellos es el Reino de los cielos". La comunidad educativa de la escuela especial Nº 236 Hellen Keller participa con profundo dolor el fallecimiento de su alumna Emma y acompañan a su familia ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, EMMA SABRINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. "Duérmase mi niña linda, duérmase ya esté en paz que al despertar de tu sueño, puros ángeles verás". La Comunidad Educativa del CEI Nº 50 participa con profundo dolor el fallecimiento de su alumna Emita, acompañan a su familia ante tan irreparable pérdida.

CARABAJAL, EMMA SABRINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. "Felices los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. La comisión directiva del la Biblioteca Popular José Mármol acompaña a la familia de Emita en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, EMMA SABRINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. "Yo soy la Luz del mundo. El que me sigue no caminara en tinieblas sino que te tendrá luz y vida". Mirta Villa y Pedro Farhat; Alejandro, Verónica y Romina Farhat participan con profundo dolor el fallecimiento de Emita.

CARABAJAL, EMMA SABRINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Dejad que los niños vengan a mi porque de ellos es el Reino de los Cielos... Personal directivo, docente y de maestranza del Jardín de Infantes Nº 805 participan con profundo dolor el fallecimiento de la sobrinita de la Srta. Raquel Carabajal. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, RAMONA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. José Francisco Ibáñez y flia. participa con dolor su fallecimiento. acompañan a sus hijos Graciela y flia., y Bochin en este difícil momento. Elevan oraciones por el descanso eterno de su alma.

CORONEL, RAMONA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Mario Bernabé Diosquez, su esposa Noemí Mercedes López, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, RAMONA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Mario Daniel Diosquez, su esposa Noelia Botarda, sus hijos Constanza y Lautaro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ VDA, DE GALLARDO, ERCILIA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Sus hijos Antonia, René, Héctor, Andrés, h/ pol. nietos, bisnietos y demás fliares part. su fallec. Serán inhumados a las 9 hs. en el cement. de Maco. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GÓMEZ VDA. DE GALLARDO, ERCILIA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Su hijo René, su hija política Vanina Brao, sus nietos Rita Analia y Emanuel Omar participan con dolor su fallecimiento. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (s/v Nº 1). Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cementerio de Maco.

GÓMEZ VDA. DE GALLARDO, ERCILIA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Sus hijos Antonia y flia; René y flia; Héctor y flia; Lita Ruiz y flia; y Zulema Zurita y flia participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ VDA. DE GALLARDO, ERCILIA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|.

Nita Ruiz e hijos Guille, José y María, bisnieta Guillermina, participan con nprofundo dolor su fallecimiento y brille para ella la luz que no tiene fin".

GÓMEZ VDA. DE GALLARDO, ERCILIA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Sara Sulema Sequeira de Radi, sus hijos Sara y flia., Alejandra y flia., Celia Josefina y flia., Mariana, Sol, Pía y Luis Radi y su nieta Martina Abril participan el fallecimiento de la abuela de su querida hija política Karina. Ruega una oración a su memoria que brille para ella la luz que no tiene fin.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Silvia LLavar y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a su querida familia.

KLEMBA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Sofía Esther y Ramona Elizabeth Paz amigas y compañeras de su hemana Eva participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

LUNA, OLGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Sus hermanas:Ramona, Elida, Susana y Martha, Hermanos politicos y sobrinos, part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LUNA, OLGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones ". Su hermana Silvi Susana Luna, y cuñado Carlos Aguila, sobrinos Sandra y Carlos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria

LUNA, OLGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino". Su hermana Martha Elva Luna participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria..

LUNA, OLGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Su hermana Silvia Susana Luna, su cuñado Ing. Carlos Aguila, sus sobrinos Sandra Ximena y Carlos Gustavo Aguila, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones al Altísimo.

LUNA, OLGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Las almas de los justos están en manos de Dios ". Su hermano político Ricardo Corbalan, sus sobrinos Cecilia, Ricardo, Ana y Diego- , sobrinos nietos Pilar y Gerónimo, participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

LUNA, OLGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Alegria a Olga Luna. Su prima Myriam Ledesma Luna, sus hijos Vera Lucia, Maria Fernanda, Pablo Alejandro y nietos Marcos y Rosario participan con profundo dolor su fallecimiento.

LUNA, OLGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada ". Tu ahijada Ana Corbalan Luna. Siempre te llevaré en mi corazón. tía Lupa

MONTERO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Heidi Rotulo de Arnedo y flia acompañan a su querida amiga Magui y a toda la familia ante la desaparición física de su padre que descansa en paz. Ruega oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Ricardo Daniel Lasca y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Jorge Avido y familia participan con profundo dolor del fallecimiento del papá de su amigo Carlitos y elevan una oración a su querida memoria.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Tato Gonzalez y Betty Manzur, sus hijos Nano, Sebastian y Ángeles, sus nietos Juan Cruz y Santiago participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. José Ramón Blanco, Maria Beatriz Castro, sus hijos Virginia, Beatriz, Agustín y Roberto y sus nietas Valentina y Catalina participan con profundo dolor el fallecimiento su querido amigo y vecino Pepe. Elevan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Esteban Brandan, Verónica Lissi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para el la luz que no tiene fin".

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Mario E. Milet, Maria Diaz Daviou de Milet, Ana Inés Milet y familia, participan con inmenso dolor el fallecimiento del abuelo de Sandra. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus vecinos de siempre: Piqui Pilán y Victor Barquín; Gordo Pilán y Claudia Pilán y Billy Córdoba y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Dios, que todo lo mide, tendrá para tu alma la más generosa de las varas al acogerla en Su Gloria. Descansa en paz, amigo. Susana Lares y Carlos Artayer acompañan en este tránsito a Magui y toda la flia. Montero.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. SIPEA Frías, acompaña en el dolor a su amiga Magui Montero, elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Dora "Tita" López y Eduardo Pérez, participan con dolor el fallecimiento del padre de su entrañable amiga Magui y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. La comision directiva y los socios de SUMMA Colectivo de Arte acompañan este momento de profundo dolor de la socia escritora Margarita Montero por el fallecimiento de su papá. Que brille para el la luz que no tiene fin.

MONTERO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. El Colegio de Odontólogos de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del señor padre político de su colega, Dra. Ángela Ruiz, acompañan en este momento de dolor a su colega y familia, elevando una oración en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. El SUPEF ( sindicato Unión de Profesionales de la Educación Física ), acompañan al querido profesor José Carlos en este doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sandra Ruiz Paz, sus hijas Aldana y Agostina, acompañan a su entrañable amigo José Carlos y flia. en este dificil momento. Elevan oraciones een su memoria.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Participan su fallecimiento. Los amigos del Arte y la poesía de su hija Magui y acompañan a su familia en el dolor. Alfonso Nassif y Martín Bunge, Sandra y Noni Nassif y Melcy Ocampo y Pedro Videla, Carlos y Susana Artayer, Hugo Soria, Heidi Rotulo, Justo Alegre, Rosa y Edgardo Urtubey. Elevan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Planeta Sueño en nombre de Haidi Rótulo de Arnedo y Martín Bunge de la mesa de los Sábados participan su fallecimiento, acompañan a su hija Magui y a su familia en el dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Carlos Alberto Zigalini y flia. participa con dolor el fallecimienbto de su amigo Pepe. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. El consejo de Conducción y la Ciomunidad Educativa del Colegio Hermano Hermas de Bruíjn, participan con profundo dolor el fallecimiento de José Montero, padre de su compañero Carrlos. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Elsi Gramajo y flia., Marquesano, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su querida amiga Elena e hijos, acompañandolos en este dificil momento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Eduardo José Maidana, sus hijos, nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. La Comision Directiva, Socios y Filiales del Interior de la Provincia del Grupo Literario Reencuentro participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su socia y amiga Magui Montero, acompañamos en estos momentos de dolor a su familia y rogamos que descanse en paz y brille para El la luz que no tiene fin.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Margarita Acevedo de Flores, Luis Flores y flia, Mario Flores y flia, Rosa M. Flores e hija, Lic. Ricardo Flores y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la flia. en estos tristes momentos. Sus restos fueron inhumados ayer.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Rafael Bonacina, participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Yoyi Gerez y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de los estimados amigos Carlitos y Magui e imploran al Señor por una cristiana y digna resignación para esposa, hijos, nietos, familiares y amigos.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Mariela Zambón, Alfredo Curi y sus hijos Tatiana, Eva y Franco, acompañan a la flia. en tan doloroso momento y en especial a sus nietas Silvina y Sandra.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga; Mirta del C. Suasnabar y sus hijos: Dra. María Soledad, Lic. Facundo Antonio y Dr. Ignacio Antonio Juárez Quiroga participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Lucia Josefina Kobylanski despide al querido "Puchi", que atendiera con deferencia y calidad profesional a sus padres, especialmente a Anita y a ella misma, pacientes de su padre, en La Banda, desde los 10 años. Descansa en paz.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Magalí y Polo Mackeprang, hijos y nietos, Mario A. Sily e hijos participa con pesar el fallecimiento del Dr. Puchi, un ser humano noble y generoso, y acompañan con mucho afecto a su querida familia. Que descanses en la paz y el amor del Señor.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Guillermo Lozano despide con gran tristeza al querido Puchi. Eleva oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Romina, Pili, Silvina y Diego Abraham participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a toda la familia con mucho cariño ante tanto dolor.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Carlos Juárez, Ana Rivero, sus hijas Belen y Lourdes Juárez, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Rafael Bonacina, Isabel Santillán Borges, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Puchi. Acompañan a su esposa e hija en este doloroso momento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Luis Constantino Sogga, Angela Graciela Alfano, sus hijos Constantino, Cayetano, Angela y Micaela y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de Puchi , su vecino y amigo de toda la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga participa con sumo pesar su fallecimiento y acompaña a sus familiares en éstos momentos de dolor.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Dr. Jorge Walter Sarquiz e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, a mi amigo que siempre estará en mi recuerdo de la gran persona de bien que fue. Que descanses en paz y elevamos oraciones.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Osvaldo S. Corbalan, su esposa Elena B. Ramirez de Corbalan participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, BENJAMÍN RITO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Su esposa Marta Ibáñez, sus hijos: César, Marcelo, Ramón, Ramona, Gustavo (ausente), sus nietos Laura, Cristian, Emiliano, su bisnieta Clarita, su nieta política Jackeline, sus hijas políticas Ángela y Graciela. participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parqu de la Paz.

VELIZ DE NAVARRETE, ELENA ALSIRA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Señor recibela en tus manos y dale el descanso eterno. Familia Navarrete - Ferreyra: Mirta, Pancho, Daniela, Seba y Franco y sus respectivas flias. participan con inmenso dolor su partida al reino del Señor. Rogamos oraciones en su memoria. Frías.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

AGÜERO DE TEJERA, CAROLINA EMILIA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/10|. "Fuiste una gran persona, inundó nuestros días de amor, fortaleza, justicia, perseverancia y honradez. Nos marcaste el camino a seguir dando lo mejor de vos para el prójimo con amor, transmitiste honradez con la fuerza moral de la sinceridad que siempre te caracterizó. Tus hijos Miguel, Lucio, Ani, Oscar y sus respectivas familias, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia La Merced, al cumplirse el 7º aniversario de su fallecimiento.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Su esposa Valle, sus hijos Luciano, Mauricio y Selena y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.15 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

MEDINA DE PAZ, HILDA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/16|. Madre, hace ya ocho meses de tu partida y te extrañamos cada día más, que Dios te tenga en su Gloria. Sus hijos Myriam Silvia, Ramón, Peky y Perla invitan a la misa que se llevará a cabo hoy en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CABALLIERI, ANIBAL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. La comunidad educativa junto a la Asociacion Cooperadora, alumnos y docentes de la Escuela Tecnica Nº 13 Prof. J. Olivera participan el fallecimiento del hermano del Ing. Jesús Ledesma. Ruegan oraciones en su memoria.

CABALLIERI, ANIBAL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. El Equipo Directivo de la Escuela Tecnica Nº 13 Prof. J. Olivera, Rectora Lic. María Cristina Perez. Vice- Rector Prof. Orlando Paz, Secretaria Prof. Ramona Juárez, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Prof. Jesús Ledesma. Ruegan una oración en su memoria.

IBÁÑEZ, RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Sus hijos Miriam, Humberto, Rossana, Magali, hijos políticos, nietos y bisnietos. Sus restos seran inhumados hoy 11 hs. en Cementerio Jardin del Sol. Cobertura Norte Beneficios. Servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 tel 4219787.

IBÁÑEZ, RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|." Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi vivirá eternamente. Sus hermanos Olga, Jorge, Pina, Marta (a), acompañan con todo cariño a sus hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, NORMA ELBA (KUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus hijos Horacio y Martín, sus hijas políticas Verónica y Belén, sus hermanos Olga, Aldo, Mery, sus sobrinos, su nieto Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

OLIVERA, NORMA ELBA (KUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. "Señor ya esta ante ti recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno, que brille para ella la luz que no tiene fin". Descansa en paz querida Kuky. Acompañamos con cariño a nuestro hermano Horacio y toda su familia. Su hermano Daniel Mussi y flia. Elevamos oraciones en su querida memoria.

OVEJERO, JOSÉ AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Sus hijos Jose, Omar, Agustin, Manuel y Lidia Ovejero, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio La Misericordia. Servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 tel 4219787.

SOSA, LUISA AIDE (NEGRA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Su hijo René Sosa, su hija política Matilde Leguizamón y su nieto Fernando Gastón, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados a las 9 s. en el cementerio La Misericorida.

SUAREZ, MYRTA FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Su hermana Gladys, su hermano político Santos O. Reali, sobrinos Norma, Ana, Marcela, sobrino político Beto y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Pidiendo oraciones en su memoria.

SUAREZ, MYRTA FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Su hermana Haydée, su hermano político Cesar Ávila, sobrinos: Silvia, Adriana, Roberto, sobrina política Claudia y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Orando por su eterno descanso.

SUAREZ, MYRTA FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. " Señor recibela en tu seno y dale el descanso eterno". Lic. Silvia Rossana Avila y sus hijos Prof. Jonathan Graciano y flia; T. S Cintia Graciano y Prof, Vannina Graciano y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Myrta rogando al Altisimo por su alma y su pronta resignación

SUAREZ, MYRTA FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Patricia Adriana Avila y sus hijos Adrian Herrera, Dra. Ana G. Herrera y su esposo Federico Mirkin, Julio Daniel Herrera y flia; y Hernan Herrera despiden con hondo pesar a su querida tía Myrta. Rogando oraciones en su memoria-

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus hijos Tamara, Emiliano, Claudio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus hijos Tamara, Emiliano, Claudio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus padres Héctor Villalba y Gladis Rojas, sus hermanos Daniel, Valeria y Facha, sus hijas politicas Monica y Roxana participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Misericordia.

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus primos Omar, Pablo, Lola, Fredy, Dany, Vertuky, Carlina, Mariela, Jorge, Pedro, Elina, Negrita, Miriam, Franco participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Misericordia.

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Su tía Gringa y sus primos Ramiro, Franco y Luján Lemos, su sobrina política Yesica Beltrán y su hijo Benicio Lemos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Misericordia.

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus tíos Dardo Coronel, Ana Villaba, primos Pedro, Yanina, María de los Ángeles Coronel participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. "Señor recíbelo en tu Reino y dale el descanso eterno". Su tía Ade, Lili, Luján, Emanuel, Chiqui, Raúl, Silvio, Romina, Marta Rava, y Marta Rojas acompañan en el dolor a su querida familia. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. "Fue llevado silenciosamente al país de la vida. Su morada desde ahora es el descanso y su vestido la luz". Para siempre: silencio y paz. Dale Señor el descanso eterno. Acompañaremos a nuestro querido amigo Daniel en tan irreparable pérdida. Silvia Pirro y sus compañeros del Servicio de Radiología de Clínica Yunes.

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Chaca Carabajal, Estela Noriega, sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a sus padres Héctor y Gladis, sus hermanos Dany, Valeria y Facha. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. El Grupo de Maxi Voley del club San Carlos, acompañan a Dani, Roxana, Valentina y Mateo en este doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus amigos y compañeros del equipo de Futbol de los Lagos: Chaca, Sua y Ruly (Técnicos), Jorge, Canchero, Ñato, Dario, Bruno, Martín, José, Vertuky, Norberto, Fily, Pollo, Vizca, Mochy, Kiri, Dany,, Pedro, Demi, Diego, José, Edy, Paio, Willy y Richard participan con profundo dolor y acompañan

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (GRINGO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Compañeros del galpón Municipal y Personal de calle turno mañana de la dirección de Transito: Moyi, Cuerita, Karina, Juanjo, Willy, Eduardo, Matu, Cacho, Chueco, Silvia, Rita, Gaby, Elena, Carlitos, Alberto, Chancha, Burgos, Ester, Graciela, Rodrigo, Garnica, Loaisa, Perro Gómez, Increíble, José, Cristian, Leandro, Nico, Gauna, Walter, Nico Argañaraz participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

MOYA, ALDO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 7/4/15|. Al cumplirse dos años de tu partida, tu recuerdo y legado vive y vivirá por siempre en nuestras vidas. Que Dios te guarde en su Reino. Elevamos una oración por el eterno descanso de tu alma. Tu esposa, hijos y nietos, invitan a la misa en la parroquia Santiago Apóstol hoy Viernes 7 de Abril a las 20.30 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

BRUNET, SOFANOR R. (q.e.p.d) Falleció el 7/4/06|. Zurdo: El tiempo pasa pero los recuerdos aun perduran. Recuerdos hermosos que llevamos grabado cada minuto de nuestras existencias y que nos guian en el cotidiano caminar por esta vida. Su esposa Julia, hijos, nietos y bisnietas invitan al responso a realizarse en el Panteon familiar cementerio La Misericoria mañana a las 8 hs. al cumplirse 11 años de su fallecimiento.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GRAMAJO, BLANCA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Mami: hace un mes te fuiste de mi lado. En silencio fue tu partida. Mi corazón se ha desangrado por tan repentina despedida. Tu espíritu luchador a la vida se aferraba. Más Dios, desesperado a su lado te llamaba. En ángel te has convertido. Velando por nosotros estas. Aguardando que se cumpla la cita de reunirnos en la eternidad! Aun espero despertarme y pensar que solo es un mal sueño. No encuentro palabras para expresar cuanto te extraño, hay días que me falta fuerza, pero pienso en vos y tus recuerdos me llenan el alma. En la inmensidad del cielo, tu eres la estrella más brillante, miro arriba y sé que estas ahí cuidándonos como siempre lo has hecho mami. Te amamos. Tu hija Piru ,tú bebe Chicho y su esposo Elpidio.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

METROFANO DE LÓPEZ, MARÍA (Maruca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|. Señor recibela en tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su esposo Pichón, hijos Betty, Beto, Mariana, nietos Gabriel, Xamiro y su hija en el afecto Claudia, invitan al responso en Panteón Fliar. hoy viernes a las 18 hs. en el cementerio de Beltrán.

METROFANO DE LÓPEZ, MARÍA (Maruca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/17|."Que Dios te conceda el descanso eterno y que tu alma tan buena te permita gozar de contemplar el rostro del Padre Celestial". Maruquita, querida amiga, siempre estarás en un lugar especial de mi corazón. Se invita al responso en Panteón familiar al cumplirse 9 dias de su partida. Viernes 7 a las 18 hs. en el cementerio de Beltrán.