Red Star enfrenta a Defensores

07/04/2017 -

Con el partido entre Red Star y Defensores del Sud, se cerrará la primera fecha del torneo que organiza la Afab. El partido se jugará en cancha de Coronel Borges, desde las 20.40.

Por su parte, mañana se cumplirá la siguiente programación en Villa Mercedes: 10.30, La Unión vs. Defensores de Suárez; 12.15, Almirante Brown B vs. Locas x el Básquet; 13.45, Villa Mercedes vs. Red Star; 15, Central Córdoba vs. Quimsa; 16.15, Veteranos Defensores del Sud vs. Patagonia; 17.30, Belgrano vs. Borges; 19, Nicolás vs. Defensores del Sud; 20.15, Huracán vs. Alte. Brown.