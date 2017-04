Comieza la fecha 5 del torneo

07/04/2017 -

La Comisión Provincial de Minibásquet programó para hoy dos partidos entre Contadores BBC y Olímpico, que marcarán el inicio de la quinta fecha del Torneo Jorge Luján Gerez. A las 19.30 jugarán en la categoría Mini, mientras que a las 20.30 lo harán en Preinfantiles.

Mañana se completará la fecha con estos partidos: Villa Mercedes vs. Jorge Newbery, Atamisqui BBC vs. Tiro Federal, Quimsa vs. Juventud, Belgrano vs. Huracán, Normal Banda vs. Red Star, Lawn Tennis vs. Sportivo Colón e Independiente vs. Nicolás Avellaneda.