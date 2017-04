Sergio Hernández elogió a Andrés Nocioni y a Garino

Fotos GESTO. "Oveja" Hernández habló maravillas del "Chapu".

07/04/2017 -

Sergio Hernández, entrenador de la selección argentina, habló sobre el retiro de Andrés Nocioni y la llegada a la NBA de Patricio Garino.

"Me enorgullece y no me sorprende la reacción que tuvo el ambiente del deporte en el mundo con la carta de despedida de Andrés Nocioni. Uno no quiere que llegue nunca ese momento, pero cuando llega y uno ve las repercusiones le pone contento. Me da mucha tristeza saber que no se lo va a ver más, porque el entrega todo su corazón, generosidad y su capacidad y hoy va cosechando todo lo que sembró durante tantos años", explicó el "Oveja" en unocontraunoweb.com.

Consultado por los argentinos a la NBA, opinó: "Me pone muy contento el momento de Garino y Brussino en la NBA. A Pato (Garino), le mandé un mensaje retándolo porque no me avisó y me pidió disculpas (dijo en broma) diciendóme que en 5 horas tuvo que hacer las valijas e irse a Orlando, lo van a potenciar. Nico (Brussino), todos sabemos su potencial y esperamos que tenga más participación".

Además, el DT aseguró que a Delfino lo vio "bastante bien" en su vuelta al básquet en Boca.