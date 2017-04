"Veía pocas chances de subir al plantel"

07/04/2017 -

Su caso sirve como espejo para cualquier chico de la pensión que atraviesa una crisis anímica cuando no juega en su categoría o, como es lógico, extraña su lugar de origen. Lucas Martínez Quarta, nacido en Capital Federal, pero criado durante la mitad de su vida en Mar del Plata hasta llegar a Núñez, supo pelear sin bajar los brazos, incluso ante una lesión, para alcanzar su sueño de jugar en River.

"Cuando bajaba un central, yo no jugaba. La verdad que de un momento para el otro, cuando me llamaron, fue increíble. No lo podía creer porque, sinceramente, cuando bajaba un central, como te decía, no jugaba, entonces ya por ahí veía muy pocas posibilidades de subir al plantel profesional".

"Me gustaría llegar un poquito más. La verdad que trato de ir convencido para llegar un poco más gol y ser un poco más completo porque sirve mucho llegar al gol", destacó el defensor.