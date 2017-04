Maradona le pegó duró a Riquelme

07/04/2017 -

Diego Maradona aseguró que fueron "absurdas las críticas" al plantel de Boca Juniors de Juan Román Riquelme, a quien castigó al afirmar que "festeja más las cosas que gana River" que el club xeneize.

"Estoy con Fernando Gago. Me parecen absurdas las críticas de Riquelme. Festeja más las cosas que gana River que las de Boca. Una falta de respeto total. No me va a mí", sostuvo Diego.

Maradona consideró que Carlos Tévez "sigue siendo el jugador del pueblo" y que "no se metió en un quilombo" emigrando al fútbol de China por una jugosa oferta económica. "Que gane o no gane no pasa nada, la historia de él ya está escrita", agregó Diego.