Salud: "Hablar de depresión es el primer paso para curarse"

Con motivo de celebrarse hoy el Día Mundial de la Salud, la cartera sanitaria provincial recordó que el lema de la campaña de este año es "Depresión: hablemos", que apunta a que cada vez más personas con esta enfermedad en todo el mundo busquen y obtengan ayuda.

"La depresión provoca angustia mental y afecta a la capacidad de las personas para llevar a cabo incluso las tareas cotidianas más simples, lo que tiene en ocasiones efectos nefastos sobre las relaciones con la familia y amigos y sobre la capacidad de ganarse la vida. En el peor de los casos, la depresión puede provocar el suicidio, que actualmente es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años", afirmó la licenciada Adriana Cortese, del Ministerio de Salud de la provincia.

Según la definición de la OMS, la depresión es bastante más que un acceso de melancolía. Se trata de un trastorno mental en el que el afectado muestra "una tristeza permanente y una pérdida de interés por las actividades que la gente suele disfrutar, acompañadas por la incapacidad de llevar a cabo tareas diarias durante dos semanas o más".

También puede provocar sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Y en los casos más graves puede conducir al suicidio.

Con respecto a los síntomas y signos, la Lic. Cortese hizo mención a la descripción de la neuropsicóloga Verónica Enseñat: "La persona puede comenzar a sentir alteraciones en su estado de ánimo como irritabilidad e inestabilidad".

"Existen momentos del día en que tienen una sensación de tristeza con ganas de llorar sin poder detectar el origen de la misma, se comienza a perder el interés por las cosas cotidianas. La persona empieza a tener problemas relacionados con su autoestima, se siente como que no puede, como que no logra y lo que logra no alcanza. Luego llega el aislamiento social, ya que pierde el interés en los vínculos", reseñó.