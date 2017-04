Fotos Para la CGT, el paro fue contundente y no descartan una reunión con el Presidente

07/04/2017 -

El paro general que realizó la CGT en todo el país, el primero contra la administración de Mauricio Macri, se sintió con fuerza sobre todo en los medios de transporte, con un acatamiento total en trenes, subtes y colectivos de todo el país. En tal sentido, el triunvirato que conduce la CGT, integrado por Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, coincidió en afirmar que ‘el paro fue contundente’ y no descartó solicitar un ‘encuentro con el presidente Mauricio Macri’. Daer reiteró la contundencia del paro, que ‘tuvo un alcance similar en todo el país ya que no sólo nos acompañaron los trabajadores, sino también el comercio, las pequeñas y medianas empresas y los sectores que vienen siendo vulnerados por esta política económica y social que lleva adelante el Gobierno’. Balance nacional Sobre la medida de fuerza, Daer resaltó que se trató de ‘una jornada democrática en donde hubo interrupciones circunstanciales del tránsito, no las compartimos y no las convocamos, pero tampoco compartimos el uso de la violencia para desalojar’. Por su parte, Acuña pasó revista a los anuncios formulados en el pasado por el Gobierno sobre el porcentaje de la ‘inflación, suspensiones y despidos y el bono de 2.000 pesos, pero nada de eso ocurrió porque la inflación llegó al 40 por ciento, los empresarios suspendieron y despidieron a miles de trabajadores y el bono no se entregó’. Tras recordar que ‘se aprobó en el Parlamento una ley antidespidos que el Gobierno vetó’, Acuña también criticó que ‘las autoridades no se ocuparon de hacer que los empresarios respetaran sus compromisos’. En tanto, Schmid indicó que ‘la CGT no se va a cansar de repetir que no queremos una fogata social, ni queremos que el gobierno se vaya antes de 2019 y nosotros no nos ponemos contentos con el paro, porque los trabajadores perdieron el presentismo’. Durante la conferencia de prensa y ante una consulta sobre si existía la posibilidad de que la CGT pida una reunión con Macri, Schmid puntualizó que ‘seguiremos buscando vías de solución. Podemos empezar a pedir una reunión con el presidente Macri’. Por su parte, Daer, al referirse a las recomendaciones que dispuso el Gobierno para el ámbito sindical, sostuvo que ‘si el gobierno cree que esto se resuelve con el voto electrónico en los sindicatos, va mal rumbeado, ya que cuando se quiere deslegitimar la representatividad sindical es porque no se quieren discutir los temas que planteamos’. Asimismo Daer ironizó sobre los dichos del director cinematográfico Juan José Campanella, quien indicó que le hubiera gustado ver cuál era el nivel de adhesión del paro con transporte público de pasajeros, al responder que ‘Campanella miró la película equivocada’.