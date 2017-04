Old Lions y Lawn Tennis jugarán el domingo el primer clásico del 2017

07/04/2017 -

Old Lions y Santiago Lawn Tennis protagonizarán este domingo el primer clásico oficial de la temporada 2017, cuando se enfrenten desde las 16.30 en cancha de los viejos leones por la tercera fecha del Torneo Iniciación que organiza la Unión Santiagueña de Rugby.

El clásico les servirá a ambos equipos para seguir midiendo su funcionamiento de cara a su próxima participación en el Campeonato Regional del NOA.

Además del choque en primera división, los grandes rivales del rugby santiagueño también chocarán este fin de semana en Intermedia y en todas las divisiones de sus bloques juveniles (M15, M16, M17 y M19).

Mañana, en La Banda, Olímpico recibirá a Club de Amigos por el grupo B de la Zona Campeonato, es el más importante, ya que ambos ganaron en sus dos primeras presentaciones.

También mañana, en nuestra ciudad, Unse recibirá a Clodomira, mientras que el domingo en Añatuya, el local recibirá a Santiago Rugby.

Programa completo

Mañana: Olímpico vs. Old Lions C (15 en Intermedia), Olímpico vs. Club de Amigos (16.30 en Primera), Unse vs. Clodomira (16.30 en Primera) y La Cañada vs. Loreto (16.30 en Primera).

Domingo 2: Old Lions vs. Lawn Tennis (15 en Intermedia, 16.30 en Primera), Añatuya vs. Santiago Rugby (15 en Intermedia, 16.30 en Primera); Fernández vs. Frías (11 en Primera), Sanavirones vs. Quimilí (15.30 en Primera), Brea Pozo vs. Campo Gallo (16 en Primera).

Juveniles

Mañana: Old Lions vs. Lawn Tennis (15 en M15 y M16, 16.30 en M17), La Cañada vs. Loreto y Social Pinto vs. Juríes (15 en juveniles).

Domingo 2: Old Lions vs. Lawn Tennis (11.30 en M19).