Tapia: "¿Quién dijo que Bauza se iba?"

Fotos DIRIGENTE. Claudio Tapia dijo que no conocía a Bauza, por eso se seguirá trabajando para tratar de tomar una decisión sobre el futuro del técnico.

07/04/2017 -

Aún sin definición sobre la continuidad de Edgardo Bauza al frente del seleccionado, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, adelantó que volverá a reunirse con el entrenador "la semana que viene" y que deben seguir conociéndose.

"Quedamos en juntarnos la semana que viene. No lo conocía, hay que seguir trabajando", sostuvo Tapia al salir del predio de la AFA en Ezeiza, y consultado sobre si Bauza será el técnico del seleccionado en la visita a Uruguay en agosto, se limitó a contestar que "es el técnico que tiene la selección hoy y tiene contrato".

Tapia, Marcelo Tinelli, presidente de la comisión de selecciones nacionales, y Pablo Toviggino, quien será director ejecutivo de la AFA y fue vital en la construcción de la candidatura del actual titular de la entidad, mantuvieron una extensa charla con Bauza y la repetirán la semana próxima.

Pese a la expectativa en torno a una decisión sobre la continuidad de Bauza, Tapia mantuvo su discurso ambiguo al dejar el predio.

Confió que lo vio bien pero deben seguir conociéndose, y dejó abierta la decisión al sostener que podría ser el entrenador del equipo ante Uruguay, el 31 de agosto, porque "es el técnico que tiene la selección hoy y tiene contrato".

"¿Quién dijo que Bauza se iba? Son rumores", espetó Tapia ante la insistencia de los periodistas que lo esperaban en ingreso principal del predio.

"Hay un técnico con contrato vigente. Es difícil para todos pasar por la situación que vivimos. El convencimiento tiene que ser del que conduce", sostuvo Tapia, y agregó que sea cual fuere la decisión, si los resultados no son los esperados "la responsabilidad será mía".

Fue enfático el dirigente al afirmar que la decisión es suya y "de los dirigentes, y no de los jugadores", al ser consultado sobre si Lionel Messi y otros referentes del plantel serían consultados.

Es que Tapia y Tinelli viajarán "la semana que viene" a Europa para hablar con el capitán, aunque según los dirigentes sólo para hablar sobre la sanción que recibió por parte de la Fifa y los pasos a seguir para intentar reducirla.

En suspenso

Lo concreto es que recién la próxima semana podría haber alguna definición sobre el futuro de Bauza al frente de la selección.

No obstante, en las últimas horas surgieron algunas conjeturas sobre porqué la AFA aún no tomóninguna decisión al respecto.

El argumento principal es que todavía no hay un sucesor cantado. Sampaoli está ahí, en Sevilla ya se van haciendo la idea de que se puede ir, pero no está cerrado. Simeone no quiere, Gallardo piensa en River. Y en AFA quieren tener al reemplazante ya abrochado, no sea cosa de sacar a Bauza y después estar sudando sin un nombre definido. Y claro, en el desgaste sobre la figura del "Patón" también cuenta qué tipo de arreglo económico llegarían según si lo echan o termina yéndose solo...

El nuevo presidente de AFA no pretende que Bauza siga, de hecho el miércoles no se había animado a asegurar que dirija contra Uruguay. Sin embargo, como hay tiempo ya que el próximo partido es el 9 de junio contra Brasil, prefieren seguir jugando al misterio y al desgaste antes de bajar el martillo.

Habrá que ver entonces cómo termina esta novela que tiene al "Patón" como principal protagonista y a "Chiqui" Tapia que tendrá que resolver una cuestión que, por ahora, parece no ser fácil.