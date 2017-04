Bilardo dijo que está listo para asumir

Fotos DESEO. El "Narigón" se mostró entusiasmado.

Carlos Salvador Bilardo, que dirigió la selección argentina entre 1983 y 1990 y la llevó a ganar la Copa del Mundo de México en 1986, se ofreció para volver a tomar las riendas del conjunto albiceleste si Edgardo Bauza deja su cargo como entrenador.

"Cuando escuché ‘no conseguimos técnicos, no conseguimos técnicos, argentinos, argentinos’, y hablaban de traer a uno o al otro, me dije: Me voy a proponer mañana como técnico de la selección argentina. Siempre y cuando no esté Bauza", sentenció Bilardo en declaraciones radiales.

"Si está Bauza, no. Si está Bauza, me callo la boca. Porque tiene condiciones para seguir y para arreglar esto. Yo digo: me gustaría dirigir a la selección si no está Bauza".

La selección argentina vive en un clima de incertidumbre sobre la continuidad de Bauza, luego de la reunión que el propio técnico tuvo con el nuevo presidente de la AFA, Carlos Tapia, y el secretario de selecciones, Marcelo Tinelli.