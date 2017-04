Diego Cocca se puso del lado del "Patón"

07/04/2017 -

Ante la falta de definición sobre un tema que preocupa al ambiente del fútbol argentino, ayer el que salió a respaldar al entrenador de la selección argentina fue su colega de Racing Club, Diego Cocca.

"Siempre hay que ponerse un poquito en el lugar del otro. Si todo el mundo se pondría en el del técnico de la Selección, que entró en un contexto de plena Eliminatorias donde cada punto es vital y estaba fuera del Mundial cuando agarró, que cuando llegó el contexto en AFA era de que no había presidente, que los jugadores van y vienen y no tienen a quién responderle, que no había jefe de delegación, que no se sabe cuándo empieza el fútbol, que hay problemas de organización... Y encima le pedimos resultados", apuntó.