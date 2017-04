El testimonio de una mujer, rociada con alcohol y prendida fuego por su ex

Fotos MARCAS. Las heridas aún son visibles en el cuerpo de la mujer.

07/04/2017

Una vivienda del barrio El Vinalar fue el escenario de un violento y confuso episodio en el que una mujer y su ex pareja resultaron con quemaduras. A casi un mes del incidente, ella se animó a dar su testimonio y aseguró que fue él quien intentó asesinarla.

"Estábamos los dos solos para almorzar, y nosotros no más sabemos lo que pasó. Él prendió un cigarro y yo me estaba colocando la insulina, fue ahí que tomó el frasco de alcohol y me prendió fuego", explicó a Noticiero 7 la mujer de unos 45 años.

"Después de eso me retó y lo primero que ha hecho fue llamar a su hermana, me discriminó y ha hecho abandono de persona porque no me llevaron a ningún centro asistencial", afirmó visiblemente afectada.

Consultada sobre algunos dichos que habría realizado la madre del hombre, deslizando que habría sido ella la que atacó al sujeto, señaló: "Estuve internada cuatro días en terapia y tres días en sala. Estuve muy afectada y quemada. Yo jamás lo he corrido".

"Me hubiese dejado vivir mi vida y ser laburante porque toda mi vida he trabajado y no haberme hecho lo que hizo. Y ruego que a nadie más le ocurra algo así", finalizó.

El caso está en manos de la Justicia y no se descartan que se tomen medidas en los próximos días. La Policía realizó las pericias en el lugar de los hechos y los informes fueron remitidos a la Unidad Fiscal interviniente.