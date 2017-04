Homenaje a los hermanos Santillán a un año de su muerte

07/04/2017 -

AÑATUYA Taboada (C). Se cumplió un año del fallecimiento del artista Marcial Diego Santillán, quien fuera uno de los grandes representantes del deporte local, y de sus hermanas Silvina y Cecila.

Diego tenía 32 años al momento de su muerte, y estaba a días de participar del campeonato mundial de artes marciales en Dublin, Irlanda, tras haber sido seleccionado en el Panamericano de Brasil para representar nuestro país en su disciplina.

Fue creador de la Escuela de Karate Butoku Kai, Shotokan Karate Do, filial Añatuya, y serán sus alumnos quienes le rendirán un homenaje mañana desde las 17, con la colocación de plaquetas recordatorias en cementerio local, y luego en el Dojo (lugar de entrenamiento), situado en el salón de Cáritas.

A las 18, descubrirán un mural en su memoria en la terminal de ómnibus; a las 20, una misa en la Iglesia Catedral, y a las 21 se llevará a cabo una exhibición de karatedo al aire libre y demostrativa, entrega de recordatorios a la familia de Diego.

También recibirán reconocimientos Silvina (funcionaria policial de la División Criminalística de La Banda y ex pareja del triple homicida), ya que fue integrante también de la escuela por muchos años, y Cecilia, quien colaboraba en cada una de las actividades competitivas que se organizaban. Diego, Silvina y Cecilia fueron asesinados de varios disparos en una vivienda del barrio San Carlos de La Banda, donde irrumpió un ex comisario, ex pareja de Silvina, y provocó la masacre.