Fotos Valentino: "Los favoritos son Viñales y Márquez"

07/04/2017 -

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que en Las Termas cumplira el gran premio numero 350 de su carrera deportiva, senalo que ¡§los favoritos a la victoria son Maverick y Marquez, aunque Vinales un poco mas, por como piloto durante el invierno y por como gano en Qatar¡¨. ¡§Ademas, hay que tener en cuenta que el ano pasado fue muy rapido aqui con la Suzuki, asi que el favorito es el¡¨, recalco. Sobre su estadistica en el campeonato del mundo Valentino Rossi dijo haber hecho ¡§muchas carreras, y estoy orgulloso de ello, pero no es muy importante el numero de carreras sino la calidad¡¨. ¡§Mas importante es el numero de podios y de victorias; intentaremos hacer un buen papel en la Argentina, aunque en Qatar no nos fue nada mal y no estuve muy lejos de los dos primeros¡¨, reconocio el campeon italiano. ¡§Desearia tener menos problemas en los entrenamientos de los que sufri en Qatar, porque ahora hay diez pilotos y diez motos capaces de pelear por el podio y por rodar delante¡¨, indico Rossi. El piloto italiano explico sus problemas con los neumaticos al comentar que ¡§cuando comente a Michelin que tenia problemas con el neumatico delantero me dijeron que era el unico, pero si aqui han decidido traer una goma con la carcasa mas dura, la vieja, sera que alguien mas se quejo¡¨. ¡§De todos modos creo que esa es demasiado blanda para usarla el domingo, asi que hay que centrarse en resolver los problemas con los neumaticos disponibles y sera interesante probarlo aqui para trabajar durante el fin de semana ya que es distinto a los test, pero quizas yo he necesitado mas tiempo para conocer la moto que Maverick¡¨, explico Rossi, ayer en el autodromo santiagueno.ƒÜ