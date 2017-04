Los protagonistas levantaron el telón

07/04/2017 -

Los pilotos top de MotoGP dejaron sus primeras impresiones en la conferencia de prensa que se llevó a cabo este mediodía en el Centro de Prensa del Autódromo de Termas. Coinciden en señalar que la ‘adherencia mejorará’. Horarios del fin de semana, entradas y servicios.

Llegamos a Argentina: empieza lo bueno. El circuito de Termas de Río Hondo es un trazado que, a pesar de sus inconvenientes, les gusta a los pilotos. Ya conocemos las primeras sensaciones de los pilotos: todos coinciden en que ‘la pista se irá limpiando a medida que avancen las sesiones’ por lo que ‘lo más difícil será tomar adherencia’. Viñales, Dovizioso, Rossi, Márquez, Aleix Espargaró y Redding compartieron opiniones en la tradicional conferencia de prensa que marca el inicio de la actividad oficial de cada Gran Premio.

Lo mejor se hace esperar: el flamante líder del Mundial, Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP), llegó último a la conferencia de prensa. Se muestra ‘fuerte y confiado’ tras su victoria en el Gran Premio de Qatar. El piloto de Roses llega, evidentemente, como líder del Mundial y espera continuar con la buena racha. ‘Mi estilo de conducción se adapta bien al circuito, la moto funciona bien. He entrenado mucho por lo que no me ha dado mucho tiempo de pensar. Empezamos de cero en Argentina, podemos ser fuertes y debemos dar lo mejor de nosotros. El hecho de ser líder del mundial hace que me sienta confiado y quiera mantener este nivel. Empezaremos con nuestra puesta a punto base, la misma con la que empezamos en Qatar’.

Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team) tuvo un inicio fulgurante en Qatar. Terminando en una muy meritoria sexta posición, el mayor de los Espargaró se ve ‘competitivo’ en este Gran Premio. En su primera carrera en los comandos de la Aprilia, demostró lo que puede hacer y está convencido de poder continuar la misma línea: ‘Fue una buena manera de comenzar este proyecto. Estamos buscando ser competitivos con ruedas nuevas. Cuando se desgastan los neumáticos somos muy competitivos: en las segundas partes de la carrera nos van mejor. Hemos empezado con el pie derecho. En el equipo me escuchan, me dan lo que pido y el ambiente es genial’.