"Soy un luchador de los derechos de la mujer"

07/04/2017 -

El director general de Iosep sostuvo: "Soy una persona que tiene valores y trato de mantenerlos. El impacto que tuvo la noticia fue fuerte, pero tuve mucho apoyo y eso me gratifica y no es que me sienta un héroe ni nada de eso, actué como creo que un hombre con el mejor sentido puede haber actuado".

"Quiero que se reivindique el derecho de la mujer. Soy un gran luchador de los derechos de la mujer y no lo hice por querer aparecer en los periódicos, actué como cualquier ciudadano, que hayan averiguado que soy un funcionario público eso es artesano del periodista que tiene que fabricar una noticia y lo felicito, pero nunca lo hice con la intención de sobresalir o destacarme", explicó. "La mujer tiene que ser en todos sus aspectos defendida, desde el trato físico y moral. Sobre todo hoy en esta sociedad que está tan conflictuada y la mujer es el primer objeto de destrucción del hombre", finalizó.