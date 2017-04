Directivo del Iosep: "Mi accionar fue la de cualquier caballero ante la agresión a una mujer"

07/04/2017 -

Luego de hacerse pública la noticia a través de EL LIBERAL de la brutal agresión que recibió el director general del Iosep de La Banda, Víctor José Montoya, habló en exclusiva de los hechos ocurridos durante la tarde del martes, sobre calle San Carlos.

Tal como lo publicó en exclusiva este medio, el funcionario estatal fue atacado por un vecino -de 44 años- quien antes había manoseado a su pareja, una adolescente de 19 años, residente en el Bº Río Dulce.

“Fue un hecho lamentable, jamás imaginé a quién me estaba enfrentado. No lo considero mi vecino. El sujeto violento que aparentemente tuvo un brote psicótico, y que por fortuna fue detenido”, explicó Montoya.

Te puede interesar: "Ataron de pies y manos a un niño para abusarlo "

Más tarde el funcionario continuó diciendo: “Tiene 16 denuncias por acoso sexual, nunca supe a quién me enfrentaba. Hice lo que cualquier hombre común habría hecho por una mujer que ha sido acosada y actué en defensa de la mujer, en contra de la violencia callejera del acoso sexual”.

Montoya expresó que el acusado -de apellido Romero- es ‘un hombre que genera violencia callejera y representa un peligro para cualquier mujer’. Sobre el hecho en sí manifestó: “Yo al ver una situación violenta como esa me acerqué a decir ‘por favor deja de molestar’ y él reaccionó de una manera violenta, porque aparentemente había tenido un brote psicótico”.

Nuevamente ratificó: “Yo sólo me acerqué a pedirle que no continuara con el acoso. Él representa un peligro para una mujer que pasa por la vereda de su casa. Creo que la grandeza del hombre está en defender a las mujeres y eso fue lo que yo hice”.

Tras conocerse la noticia, sostuvo: “Me llamaron amigos y se solidarizaron. Lo que denuncié fue lo que pasó. Creo que es importante que hechos como estos salgan a la luz, para evitar ver por la calle pasar a una chica y son groseros o capaces de tocarla”.

Sobre el estado de la adolescente manifestó: “Te imaginas que vos vayas por la calle y un tipo supuestamente piropeándote te diga situaciones asquerosas que hace que te des vuelta sorprendida y se acerque para agarrarte, eso es muy malo”.

“Actué como un hombre bien parido. Tengo mi conciencia tranquila. No lo hice como funcionario, sino como un hombre de bien. Creo que la población cuando leyó la noticia pensó dos cosas: 1ª ‘este es un atorrante y bla bla bla’, pero están los otros que pensaron que lo hice en defensa de una mujer”.

Para Montoya el hecho habría sido injustificable. “Si me hubiera acercado con un palo y lo hacía re c... al tipo, hablando mal y pronto, pero no; me acerqué como caballero y le dije que no lo hiciera más. Cuando me golpeó no me dio tiempo ni a reaccionar”.

“Siento que mi accionar y mi actuación fue la de cualquier caballero. No sabía que del otro lado había un tipo perverso, agresivo. Tengo una hija y no permitiría que venga un tipo a tocarla o simplemente a decirle cosas que la puedan afectar”.