Masivo pedido de remoción de jueces del Tribunal Supremo

07/04/2017 -

Miles de opositores marcharon ayer en ciudades de Venezuela para pedir la destitución de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suspendieron las funciones parlamentarias y, también, la convocatoria a elecciones, en protestas que provocaron choques con agentes de la seguridad estatal, que en Caracas bloquearon el paso de los manifestantes con tanquetas, gases lacrimógenos y camiones hidrantes.

Cantando consignas como "elecciones ya" y "los jueces del TSJ son de cartón", los opositores marcharon desde siete puntos de Caracas, uno por cada magistrado que decidió suprimir las funciones de la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, una medida que la semana pasada generó protestas y exhortaciones internacionales a respetar la democracia y que fue revertida.

En Caracas, manifestantes intentaron llegar hasta la sede de la Defensoría del Pueblo para reclamar su apoyo para sustituir a los magistrados cuestionados, pero fueron detenidos a medio camino por equipos antimotines que lanzaron gases, reportó Reuters. Algunos manifestantes lanzaron piedras a los uniformados, que también utilizaron camiones con agua para dispersarlos.

"En Venezuela no hay leche, no hay alimentos, no hay medicinas, pero hay bombas, hay perdigones", dijo el líder opositor y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles . l

antes de verse afectado por gases lacrimógenos, por lo que tuvo que ser sacado cargado en brazos.