Los Reyes del Falsete sienten que están "jugando a ser serios"

07/04/2017 -

La ascendente banda Los Reyes del Falsete regresarán a la provincia para presentar las canciones de "Lo Que nos Junta", hoy, a las 22.30, en el cine teatro Renzi de La Banda, junto a los santiagueños de Tus Monitores, que se presentarán como invitados. En una entrevista con Télam, Tifa y Nica Rex dieron detalles de "Lo que nos junta" y analizaron el presente de la banda.

¿Qué pasó en la banda en estos cuatro años que pasaron desde el último disco?

Tifa Rex: Los primeros años después de la salida de "Días nuestros" lo dedicamos a presentar el disco y luego empezamos a planificar este, pero hicimos muchas cosas en el medio. Tocamos mucho en vivo y con Litto, así que no nos dio el tiempo para poder grabar antes.

Nica Rex: Cuesta mucho hacer las dos cosas porque o te concentrás en tocar bien las canciones en vivo o trabajás en el disco. La gran diferencia en este disco es que tuvo mucho trabajo de pre-producción y de posproducción. Somos muy obsesivos con esas cosas. Y también, hay que decirlo, nos colgamos un poco.

¿Cómo se da esa combinación entre los artesanales arreglos y la electrónica?

Desde el principio sabíamos que lo electrónico iba a estar metido con baterías y bajos en el teclado. A veces, hay una confusión porque se entiende a la electrónica como un género musical, pero es una herramienta. De hecho, el tema más acústico del disco es el que más cosas electrónicas tiene metidas.

-T.R.: Hicimos un disco todo tocado y otro con un uso importante de electrónica, así que nos propusimos hacer uno combinado. La idea fue fusionar y no separar tanto las cosas. Nos gusta usar todas las herramientas que están a nuestro servicio. Eso abre tu mundo de una manera increíble.

Desde el título, la gráfica y la temática de las canciones, hay un concepto que gira en torno a los encuentros y desencuentros entre las personas.

Teníamos una idea que no terminábamos de redondear acerca de algo que escuchamos que, en un poema, eran tan importante las palabras como los espacios en blanco, como el silencio en la música. Esos espacios dan el sentido. Si el mundo fuera una sola cosa, sin divisiones, no tendría sentido. Nos parecía que eso representaba nuestra historia porque, aunque no parezca, somos muy diferentes entre nosotros y eso hace que la cosa funcione. Cuando vimos las letras del disco nos dimos cuenta que todo habla de lo mismo, sin buscarlo. Sin ser un disco conceptual, encontramos un concepto. Sentimos que estamos en un momento de madurez. O, por lo menos, estamos jugando a ser más serios.