Barbie: "No estoy dispuesta a pasar un montón de cosas"

Fotos La hija de Nazarena Vélez no habla de Fede pero si lo hace, y con entusiasmo, sobre Polito Pierez (conocido por ser exnovio de Calu Rivero), de quien se dice que sería su actual pareja.

07/04/2017 -

Pese a que el juez Wálter José Candela dictó el sobreseimiento de ambos, la batalla judicial continuará: tanto Bárbara Vélez como Federico Bal apelaron el fallo. Y aunque los dos prefieran las evasivas ante la prensa prefiriendo los mensajes indirectos en las redes la pelea mediática también seguirá.

Por caso, ¿cómo tomó Barbie la sentencia? "Ya está, me lo guardo", esquivó el asunto la actriz, consultada por el programa "Los ángeles de la mañana". Sin embargo, enseguida cometió un acto fallido más que curioso: "El año pasado la pasé muy bien... muy mal, ¡perdón! Y no quiero repetir absolutamente nada".

El 2016 fue el año de las denuncias cruzadas por violencia, y de las pericias psicológicas traumáticas. Pero también del circo de la perimetral en el Bailando, de la renuncia inicial de Barbie y de su abandono posterior al certamen.

"Fue algo horrible el tener que exponerme a pericias y a un montón de cosas que no estuvieron buenas. Tengo 22 años y no estoy para pasarlas. Pero por el otro lado tengo ganas de que se haga Justicia", destacó la joven.

Por eso su abogado, Gabriel Iezzi, apeló la medida dictada por Candela. Lo mismo que el doctor Juan Ignacio Giovanettoni, representante de Fede.

"Me alegro -respondió Barbie al ser consultada sobre la decisión que tomó su ex pareja-. No voy a hablar de él".

Polito Pierez

De quien sí habló -aunque evitando nombrarlo- fue de Polito Pierez, quien por estos días ocuparía un lugar de privilegio en su corazón.

"Estoy contenta, estoy bien. Pero no lo definiría como compañía amorosa, novio, ni mucho menos", dijo la actriz sobre el polista, ex novio de la actriz Calu Rivero.

¿A qué se debe su recaudo al momento de blanquear el vínculo? "Es algo difícil porque se hace público enseguida y tengo que estar realmente muy segura para presentar a alguien como novio. Hoy en día estoy mucho más atenta a todo", resaltó la hija de Nazarena Vélez.

"Y si le voy a dar un lugar tan importante a una persona en mi vida, tengo que estar completamente segura, como la otra persona tiene que estarlo", sostiene Barbie, quien al fin buscará una nueva apelación", remarcó.

Y en este caso no judicial, tampoco mediática, sino amorosa. Bien por ella.